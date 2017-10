Opening van Assassin's Creed Origins Expo PoeHao 24-10-2017 07:00 print

De game-serie Assassin's Creed bestaat alweer tien jaar en de jongste aanwinst Assassin's Creed Origins kan vanaf vrijdag gespeeld worden. Om de fans blij te maken is er op Utrecht Centraal de Assassin's Creed Origins Expo geopend.

Gisteravond was de opening, waarbij cabaretier en Assassin’s Creed-fan Arie Koomen de presentatie deed en arend Senu ontzag afdwong. Senu kwam door de grote stationshal aanvliegen en na een gracieuze landing deed Koomen de deur van de expositie open. Na een enthousiast verhaal van Koomen over zijn ervaringen met de games, kregen we een boeiende uiteenzetting over het Egypte uit de tijd van de game.



Presentatie van Arie Koomen

Egyptologe Marein Meijer legde aan de hand van foto’s uit wat de culturele stand van zaken was. Ten tijde van Assassin's Creed Origins was er al weinig overgebleven van de Egyptische cultus die de piramiden hadden gebouwd. Gelukkig kan iedereen die hier mee van wil weten dit in 2018 ervaren in de Discovery Mode. Daarin kun je urenlang op stap in Egypte onder begeleiding van experts. Ubisoft gaat in samenwerking met Rijksmuseum van Oudheden in Leiden deze Discovery Mode in het museum gebruiken om jongeren op een leuke manier voor te lichten.



Uitleg van Marein Meijer

Er waren een aantal grote namen aanwezig bij de opening. Denk bijvoorbeeld aan kickbokslegende Remy Bonjasky en YouTuber Yarasky. De aankleding was top en de aanwezige Romeinse soldaten waren wel in voor een geintje. Ook konden de helden onder ons op de foto met Senu de arend terwijl ze op Cleopatra’s troon zaten.

De Assassin's Creed Origins Expo heeft uitleg en afbeeldingen van de serie, maar richt zich uiteraard voornamelijk op het laatste deel. Er zijn mannequins met maskers, een kist met scarabeeën, de troon van Cleopatra en natuurlijk een berg hooi om in te springen.

In een aparte ruimte heeft Game Mania een Assassin’s Creed-winkeltje. Hier kun je natuurlijk de game kopen, maar ook oudere delen. Ook is er een aanbieding met Assassin’s Creed Origins en een Steelseries Siberia koptelefoon. Daarnaast zijn er figurines, mokken, petten en nog veel meer merchandising te koop.

Assassin’s Creed Origins is vanaf 27 oktober 2017 verkrijgbaar voor Xbox One, PlayStation 4 en pc (Windows). De Assassin's Creed Origins Expo is vanaf vandaag tot en met zondag 29 oktober geopend.