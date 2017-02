door Jan (Bakoenin)

Het was 3 februari 1959. Buddy Holly, Ritchie Valens en J.P. Richardson vertrokken even na 1 uur ’s nachts met het vliegtuig om naar Fargo in North Dakota te vliegen voor een volgend optreden in ‘The Winter Dance Party Tour’. Dat was een tour van drie weken waarin ze vierentwintig steden aan zouden doen. Die nacht verongelukte echter het vliegtuig waarin ze zaten. Don McLean noemde dat ongeluk ‘the day the music died’ in zijn lied ‘American Pie’. » lees verder