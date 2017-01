door HijZiet

Het bestaat! Net nu ik dacht dat de “meer voor mannen” hype voorbij was, is daar opeens kaas. Niet zomaar kaas. Neen. Smeerkaas voor kerels. Je verzint het niet! Oh, nee, het is al verzonnen. Een kuipje kaas Prestige wordt mij tig keer aangesmeerd tijdens de reclame van een dartstoernooi. Want dat kijken kerels. Die kijken geen voetbal, want dat is meer voor mannen. De subtiel ironische ondertoon zal u vast niet ontgaan. De reclameboodschap is, dat het echt iets voor mij is. De kerel. Een geel en zwart plastic bakje vol klonterige, slijmachtige substantie met het predicaat kaas. Een bak waarvan de helft uit kaas bestaat en de andere helft uit boter, zout en E-nummers. Eru weet wat kerels willen. » lees verder