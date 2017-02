door Redactie

Mijn allereerste wedstrijd in een groot stadion was in de Vliert. FC Den Bosch - Ajax in 1971. Beschut door m'n vader, die een Ajax-sjaaltje voor me had gekocht. Ik had al een hondje die Cruijffie heette. Moeilijk om die mee het stadion in te krijgen. Stoer de handen in de zakken van m'n vaders leren jas. Op weg naar Den Bosch op de Zundapp. Alles zou goed komen. Nulletje of 6 voor Ajax. Had toen nog niks met FC Den Bosch. » lees verder