Op Nieuwjaarsdag worden op het WK darts in Londen de halve finales gespeeld. Daarbij zit een echte Nederlandse clash, 'oud' tegen 'nieuw'. Wie zie jij het liefst winnen, Michael van Gerwen of Raymond van Barneveld?

door Sarah (SarahMorton)

Net als velen ben ik getroffen door het verhaal over Tijn.Wat heeft dit kind (zes jaar jong), dat zelf ernstig ziek is, al veel betekend voor andere kinderen.Zijn streven was om 100 euro op te halen voor Serious Request, een goed doel dat ieder jaar geld inzamelt met een bepaald thema. » lees verder