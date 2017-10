Verstappen wil graag in Mexico op het podium eindigen Maarten (rubbereend) 13-10-2017 21:38 print

Na een weekend rust komend weekend staat in de weekenden daarop een tweeluik in Noord-Amerika voor de deur met wedstrijden in de Verenigde Staten en Mexico. Max Verstappen zou het vooral leuk vinden om in Mexico op het podium te eindigen.

"In Mexico ga ik m’n best doen om dit jaar op het podium te komen. Ik was er vorig jaar dichtbij, maar helaas pakte het op het einde niet goed uit voor ons. De baan is geweldig en heeft een unieke sfeer. Geen enkel ander circuit waar we rijden heeft een stadion gedeelte zoals Mexico. Het is gewoon niet te vergelijken met welk ander circuit dan ook waar ik tot nu toe geweest ben. De baan is genieten maar niet erg zwaar, ondanks dat hij erg snel is. De fans zijn heel gepassioneerd en laten zich het hele weekend horen, dus ik kijk er zeker naar uit om er dit jaar weer te racen." Zo doet de jonge Nederlander uit de doeken op zijn eigen site.

De eerstvolgende grand prix, die op Circuit of the Americas in de Verenigde Staten is een bijzondere volgens Verstappen. "De eerste keer dat ik op COTA reed was in 2014 na mijn Formule 1-debuut in Japan. Het regende ‘s ochtends, dus ik begon op intermediates. Het is in het droog al een lastige baan en de anderhalf uur in de regen hielpen niet echt. Maar het is een echt fijn circuit om te rijden en ik genoot desondanks van die eerste ervaring, vooral de eerste sector. In 2015 finishte ik als vierde op een erg natte baan. Er lag veel water, maar ik genoot echt van de race, omdat ik van die omstandigheden houd. Toen het later opdroogde, maakte dat het in de slotfase wat interessanter."

"COTA heeft elementen van andere circuits op de F1-kalender, zoals bijvoorbeeld Silverstone, maar het heeft ook haar eigen unieke karakteristieken. Het is korter en sneller dan andere circuits met een vergelijkbare lay-out. De eerste bocht is echt leuk. Je kunt er bergopwaarts laat remmen, maar het is dan lastig de apex te raken omdat het een blinde bocht is. Het duurt een paar ronden voor je het referentiepunt hebt om in te sturen." Zo besloot Verstappen in een vooruitblik op de komende wedstrijden.



Verstappen wil graag in Mexico op het podium eindigen (Pro Shots / Action Images)