De ultieme Mirror's Edge speedrun

Een speedrunners-collectief bestaande uit elf spelers heeft de ultieme speedrun van parkour-actiegame Mirror's Edge voltooid. De fanatiekelingen werkten in totaal maar liefst twee jaar aan de compilatie.

Het gaat om een gesegmenteerde speedrun, wat betekent dat ieder van de elf speedrunners verantwoordelijk is voor zijn eigen stukje. Zodoende konden individuele runners focussen op hun gedeelte, waarna alle elf delen aan elkaar geplakt zijn.

Het team zegt geen mods, hacks of externe hulpmiddelen te hebben gebruikt, maar vanzelfsprekend wordt er wel dikwijls gebruikgemaakt van glitches in de wereld van Mirror's Edge. Ze behalen de eindstreep na een indrukwekkende 25 minuten. Hiermee zijn ze zes minuten of 31% sneller dan het vorige speedrun-record die gezet was door een enkele persoon. Zelfs als je geen liefhebber bent van de game valt moeilijk te ontkennen dat het resultaat indrukwekkend is.