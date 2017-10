Een stoplicht staat op rood, een stoplicht staat op groen. In het drukke dorpje South Park is altijd wel wat te doen. Een kat is verdwenen en jij en andere superhelden moeten helpen met zoeken voor een beloning. Dit is het begin van je avontuur, dat nog vele vreemde wendingen zal aannemen.

De game is een aflevering van South Park die bijna 20 uur duurt. Het verhaal van South Park: The Fractured But Whole begint een paar dagen na het eerste deel. Jij als speler bent (weer) net verhuisd naar dit dorp en je probeert nieuwe vriendjes te zoeken. Al snel word je geadopteerd door de vriendengroep van Coon and Friends en merk je dat Cartman jou en de rest misbruikt voor zijn grotere plan, namelijk 1 miljard dollar verdienen door zijn eigen superheldenfranchise op te zetten. Helaas worden zijn plannen door de war geschopt door andere superhelden die hun eigen franchise hebben opgezet. Om aan startkapitaal te komen, proberen de helden een vermiste kat te vinden. Al snel kom je erachter dat de kat werd misbruikt voor zijn "cheese"-vloeistof en zo gaat het verhaal met een aantal plottwisten verder.

In essentie wijkt de game niet veel af van de vorige versie. Je dribbelt nog steeds rond in dezelfde stad en krijgt missies van andere figuren uit de serie. Omdat de stad niet veel groter is geworden, zul je vaak dezelfde routes lopen. Gelukkig is er een soort van fast travel tussen gebieden, maar ondertussen kan ik heel South Park wel dromen. Tussen de hoofdmissies kun je supersaaie zijmissies doen zoals het vangen van katten voor Big Gay Al of de portemonnee vinden voor Jumbo. Gelukkig is de beloning beter, je kunt hen dan eenmalig of tijdelijk inzetten tijdens gevechten. Deze katten zul je later nodig hebben, vooral om de gevechten wat leuker te maken.

Het vechtsysteem, waar de meeste tijd in gaat zitten, is dit keer wel uitgebreid. Je kunt in het begin en later steeds uit verschillende klassen kiezen met allemaal verschillende moves. Denk aan lange afstand ninja, brute kracht met moves van dichtbij of een dokter die andere kan genezen. Deze kun je allemaal door elkaar gebruiken en later, mocht je het niet bevallen of er een vijand is die toch een andere strategie vereist, nog veranderen. Alle gevechten vinden plaats op een grid, en elke move heeft een bepaald bereik. Je zult dus moeten schaken met spelers om ze op de juiste positie de juiste move te doen. Er vinden een heleboel gevechten plaats en hoe meer je er doet, hoe saaier ze worden. Soms is er wel afwisseling, zoals Santa die ineens inbreekt tijdens een gevecht of dat je je een weg naar voren moet vechten omdat achter je een monster in je nek hijgt, maar er is te weinig afwisseling om als een serieuze game over te komen.

Het belangrijkste onderdeel van de game is de humor en die is zoals je van South Park kan verwachten goed. Je komt veel oude bekenden tegen uit de beginjaren van South Park. Personages zoals Classy, Jared, Towlie, Gay Fish, Santa en Woodland Cristmas Critters lagen behoorlijk diep in mijn geheugen en hoewel ze natuurlijk grappig zijn, lijkt het er meer op dat ze perse wilden dat de personages uit de Stick of Truth niet gebruikt werden. Verder zijn er echt honderden verwijzingen naar de serie. Dit vormt zich in bijvoorbeeld de loot je die vindt, de achtergrondmuziek en de personages die rondlopen of verwijzingen van alle personages naar oudere afleveringen. Dat is de kracht van de game en tevens meteen ook zijn zwakte.

Echter, de game lijkt nog niet af. Tijdens het aanmaken van je personage wordt er gevraagd wat je ‘Kryptonite’ is. Daarmee geef je aan dat bepaalde tegenstanders in de game moeilijker zijn om te verslaan. Ik koos voor ‘Crab People’, maar die komen amper terug in de game. Daarbij kun je op de map al bepaalde gebieden zien waar je nog niet kan komen of expres wordt tegengehouden. Ook kun je nog heel veel XP vergaren nadat je de singplayer hebt uitgespeeld, terwijl je hier niets mee kunt doen. Het zou nog kunnen dat dit later in de vorm van DLC nog komt, maar raar is het wel.

South Park: The Fractured But Whole moet je alleen kopen als je de humor van de serie leuk vindt en de oude afleveringen kan waarderen. Iedereen die dat niet kan vindt een game met weinig gameplay, simpel vechtsysteem en vooral veel pufgrappen.