Sauber presenteert blauwe F1-auto met gouden lijnen heywoodu 20-02-2017 11:04 print

Het Formule 1-team van Sauber heeft de presentatieweek maandag afgetrapt door de C36 aan de wereld te tonen. De Zwitserse renstal hoopt met Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein de laatste plek in het constructeurskampioenschap aan een ander team te kunnen laten. De auto is wederom voornamelijk blauw, maar wordt gekenmerkt door gouden lijnen. Ook wordt in grote letters gerefereerd aan het 25-jarig jubileum van Sauber, dat in 1993 debuteerde in de Formule 1 en dit jaar dus haar 25e seizoen kent.