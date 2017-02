WK alpineskiën 2017: Bloedmooie thuisfavoriete en steilste start op aarde

WK alpineskiŽn 2017: Bloedmooie thuisfavoriete en steilste start op aarde heywoodu 06-02-2017 22:00 print

We zitten in februari van een oneven jaar en liefhebbers van het alpineskiën weten dan wel hoe laat het is: tijd voor het wereldkampioenschap! Dinsdag 7 februari gaat het WK van start in het prachtige St. Moritz in Zwitserland en aangezien alles weer uitgebreid live op TV te zien is gaan we dat natuurlijk weer volgen. We beginnen met een overzicht van het programma en bekijken per onderdeel wie de favorieten zijn (zie het menu aan de rechterkant), zodat je niks hoeft te missen en elke dag weer goed geïnformeerd aan kunt schuiven.

Zoals we van Eurosport gewend zijn zal men uitgebreid live verslag doen van de wedstrijden, dus je hoeft er geen seconde te missen. De liefhebbers kunnen eveneens terecht op de Duitse TV, waar ARD en ZDF afwisselend uit zullen zenden. FOK!sport doet natuurlijk verslag van de wedstrijden en tot slot kun je lekker mee komen ouwehoeren in het alpineskiëntopic op het FOK!forum.

Het tijdschema

Datum Tijd Onderdeel Dinsdag 7 februari 12:00 Super-G vrouwen Woensdag 8 februari 12:00 Super-G mannen Vrijdag 10 februari 10:00 Alpinecombinatie vrouwen: afdaling Vrijdag 10 februari 13:00 Alpinecombinatie vrouwen: slalom Zaterdag 11 februari 12:00 Afdaling mannen Zondag 12 februari 12:00 Afdaling vrouwen Maandag 13 februari 10:00 Alpinecombinatie mannen: afdaling Maandag 13 februari 13:00 Alpinecombinatie mannen: slalom Dinsdag 14 februari 12:00 Landenwedstrijd parallelslalom Donderdag 16 februari 09:45 Reuzenslalom vrouwen: run 1 Donderdag 16 februari 13:00 Reuzenslalom vrouwen: run 2 Vrijdag 17 februari 09:45 Reuzenslalom mannen: run 1 Vrijdag 17 februari 13:00 Reuzenslalom mannen: run 2 Zaterdag 18 februari 09:45 Slalom vrouwen: run 1 Zaterdag 18 februari 13:00 Slalom vrouwen: run 2 Zondag 19 februari 09:45 Slalom mannen: run 1 Zondag 19 februari 13:00 Slalom vrouwen: run 2



Lara Gut, het boegbeeld van het WK in St. Moritz en op jacht op (eindelijk) haar eerste wereldtitel (Pro Shots/Gepa)