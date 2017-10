Hartley mag ook in Mexico rijden, Kvyat weer gedumpt Peterselieman 23-10-2017 20:33 print

Brendon Hartley mag van Toro Rosso komend weekend ook de Grand Prix van Mexico rijden, zo heeft het Italiaanse team via een korte statement op de website bekendgemaakt. Omdat Pierre Gasly terugkeert in de auto betekent dit dat Daniil Kvyat wederom aan de kant wordt geschoven.

Hartley maakte afgelopen weekend zijn racedebuut in de Formule 1 en eindigde uiteindelijk als dertiende op een ronde achterstand van winnaar Lewis Hamilton. De Nieuw-Zeelander verving in Austin de Fransman Gasly die in Japan was om te proberen de titel in de Super Formula te veroveren. Door een tyfoon werden de races daar echter afgelast, waardoor Gasly in het kampioenschap als tweede eindigde.

Gasly had eerder dit jaar Kvyat vervangen. De Rus mocht vanwege de afwezigheid van de Fransman en de overstap van Carlos Sainz naar Renault terugkeren in de bolide. Kvyat deed het zeer verdienstelijk met een tiende plaats en een punt. Of de Rus later dit jaar opnieuw in mag stappen is nog niet bekend, omdat Toro Rosso alleen de line-up voor de race in Mexico bevestigd heeft.