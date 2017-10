Steve Bannon basht George Bush

Voormalig Witte Huis-adviseur Steve Bannon heeft vrijdag hard uitgehaald naar ex-president George W Bush. Die bekritiseerde de huidige president Donald Trump een dag eerder in een toespraak. Maar volgens Bannon had Bush het meest vernietigende presidentschap van de VS ooit.

Tegelijk met Barack Obama brak Bush donderdag met de traditie dat oud-presidenten zich niet uitlaten over het beleid van de huidige. Beiden deden dit echter in verdekte termen, zonder de naam Trump in de mond te nemen.

Bush zei onder meer dat de politiek kwetsbaar voor samenzweringstheorieën is geworden, en dat racisten zich gesterkt voelen. "We veroordelen anderen maar al te vaak aan de hand van hun slechtste voorbeelden, en onszelf aan de hand van onze beste bedoelingen", zei de voormalige president.

Volgens Bannon heeft Bush zich echter voor schut gezet, en had hij geen idee waarover hij het had, "net als toen hij president was". Zo haalde de ex-adviseur uit naar het toelaten van China tot de wereldhandelsorganisatie WTO, "alsof ze dan een liberale democratie gaan worden." Volgens Bannon was dat "een strategische fout met ontelbare problemen".

Bannon keerde niet lang geleden terug naar de rechtse nieuwssite Breitbart. Van daaruit steunt hij Trump op zijn eigen manier, want in het Witte Huis had Bannon blijkbaar teveel last van het zogeheten Republikeinse estabisment dat hij omver geschopt wil zien.

Het beste voorbeeld hiervan was dat de Republikeinen in Alabama eind vorige maand de ultraconservatieve 'cowboy' Roy Moore naar voren schoven voor een senaatszetel. Trump had juist de gematigde Luther Strange gesteund. De winst van Moore kan worden toegeschreven aan de steun van Bannon, die voor de midterm-verkiezingen van 2018 nog meer van dit politici wil gaan steunen.