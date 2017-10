Brexit: May en Juncker willen vaart maken Redactie 16-10-2017 23:37 print

De Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker hebben maandagavond tijdens een dinertje in Brussel afgesproken dat er de komende maanden meer vaart moet worden gemaakt met de brexit-onderhandelingen.

Ze omschreven hun ontmoeting, die zo'n twee uur duurde, in een gezamenlijke verklaring als "constructief en vriendelijk". Beide leiders hebben de voortgang tot dusver inzake artikel 50, dat de uittreding uit de EU regelt, geëvalueerd en zijn het erover eens dat "het tempo van de inspanningen omhoog moet".

May en Juncker bespraken ook gemeenschappelijke mondiale belangen, zoals het overeind houden van de nucleaire deal met Iran en verbetering van de veiligheid van de Europese burgers door samenwerking in de strijd tegen terrorisme.

Stroef

De onderhandelingen liepen tot dusver stroef nadat artikel 50 op 29 maart door May werd geactiveerd. Dat komt onder meer omdat May zich liet verleiden tot vervroegde verkiezingen in juni om haar meerderheid te vergroten, en die juist kwijtraakte.

Haar Conservatieve Partij blijft tot op het bot verdeeld over hoe de brexit eruit moet zien. Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft de zogeheten harde brexiteers achter zich, de nationalistische vleugel die niet alleen de EU uit wil maar ook de gezamelijke markt en de douane-unie, desnoods zonder deal.

Minister van Financiën Philip Hammond vertegenwoordigt de meer gematigde economische vleugel, die in ieder geval nog enige tijd in de gemeenschappelijke markt zou willen blijven. De afgelopen dagen is May door beide kampen uitgedaagd om ofwel Johnson ofwel Hammond te ontslaan. Of er ook echt vaart in de onderhandelingen gaat komen is dan ook onzeker.



