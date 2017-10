Zondag met Lubach wint Gouden Televizier-Ring Redactie 12-10-2017 23:09 print

Zondag met Lubach is volgens de tv-kijkers het beste televisieprogramma van het jaar. De satirische nieuwsshow won met 47 procent van de stemmen de felbegeerde Gouden Televizier-Ring tijdens de 52e editie van het televisiegala in Amsterdam. Robert ten Brink reikte de prijs uit aan Arjen Lubach.

De andere genomineerde programma's waren Beste zangers en Expeditie Robinson. De satirische nieuwsshow Zondag met Lubach brengt precaire en ingewikkelde onderwerpen op een luchtige en grappige wijze voor het voetlicht. Presentator Arjen Lubach was tot tweemaal toe de bron van video's die wereldwijd viraal gingen. Voorafgaande aan het tv-gala in de AFAS Live had Lubach de led-schermen van de naburige Ziggo Dome 'gekaapt' om stemmen te trekken. Vorig jaar ging de Gouden Televizier-Ring naar Floortje Dessing voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld.

Gouden Stuiver: Brugklas

Het jeugdprogramma Brugklas heeft de Gouden Stuiver gewonnen. De programmamakers kregen de publieksprijs voor het beste jeugdprogramma.

De andere genomineerde programma's waren Bommetje XXL en Hallo ik heb kanker. Voor Brugklas was het al de derde nominatie op rij. Voor de spelshow Bommetje XXL en het medische jeugdprogramma Hallo, ik heb kanker was het de eerste keer dat ze kans maakten op de Gouden Stuiver. Vorig jaar won Pauls puber kookshow de Gouden Stuiver, in 2015 ging de prijs naar Freeks wilde wereld.

Brugklas is een zogeheten scripted-reality jeugdserie, waarin een vaste groep leerlingen (Selma, Bo, Joy, Kim, Ramzi, Nola en Jesse) wordt gevolgd tijdens het eerste jaar van de middelbare school.

Zilveren Televizier-Sterren: Jeroen van Koningsbrugge en Angela Schijf

Voor het tweede jaar zijn dit jaar Zilveren Televizier-Sterren uitgedeeld aan de beste acteur en actrice. Bij de mannen won Jeroen van Koningsbrugge voor zijn acteerprestaties in Smeris en Riphagen. Bij de vrouwen won Angela Schijf opnieuw voor haar rol van Eva van Dongen in de politieserie Flikken Maastricht.

De andere genomineerden bij de mannen waren Erik de Vogel voor zijn rol van slechterik Ludo in Goede tijden, slechte tijden en Thom Hoffman voor zijn rol als Dokter Tinus.

De andere genomineerden bij de vrouwen waren Isa Hoes voor haar rol in Celblok H. en Elise Schaap voor haar rol van importbruid Ruxandra in Familie Kruys.

Het was voor Angela Schijf de derde keer dat ze een prijs op het gala in ontvangst mocht nemen. Vorig jaar won ze de eerste Zilveren Televizier-Ster Actrice, ook voor haar rol van Eva van Dongen in Flikken Maastricht. In 2014 won ze met het team van hetzelfde Flikken Maastricht de Gouden Televizier-Ring. Bij de mannen won Thom Hoffman vorig jaar in de categorie acteurs voor zijn hoofdrol in Dokter Tinus.

Talent Award: Marieke Elsinga

Marieke Elsinga gaat met de Televizier Talent Award naar huis. Zij kreeg de prijs donderdagavond uit handen van Brimstone-regisseur Martin Koolhoven op het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam. De andere kanshebbers waren Anna Nooshin en Özcan Akyol. Vorig jaar ging de talentenprijs naar Pip Pellens.

Marieke Elsinga is momenteel te zien in Expeditie Robinson, het survivalprogramma dat nog in de race is voor de Gouden Televizier-Ring. Ze werd bekend als opvolgster van Luuk Ikink bij RTL Late Night en gaat tegenwoordig regelmatig als verslaggeefster op pad voor RTL Boulevard.

Elzinga droeg haar prijs op aan Erik van Kampen. De editor van RTL Late Night overleed anderhalve week geleden aan de gevolgen van kanker.

Zilveren Televizier-Ster: Wilfried Genee en Eva Jinek

Wilfred Genee is donderdagavond verkozen tot beste presentator van het jaar. Hij won de Zilveren Televizier-Ster tijdens het Gouden Televizier-Ster Gala in Amsterdam. Bij de presentatrices ging de Zilveren Televizier-Ster naar Eva Jinek. De andere kanshebbers waren Arjen Lubach en Beau van Erven Dorens.

Wilfred Genee heeft zijn prijs mede te danken aan de campagne van zijn collega's van Voetbal Inside. Zijn VI-collega Johan Derksen noemt Wilfred 'misschien wel de beste presentator van het land'.

De andere twee genomineerde vrouwen waren Floortje Dessing en Geraldine Kemper. Beiden waren al drie keer genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster. Voor Eva Jinek was het de eerste nominatie in de categorie.

"Ik heb niets voorbereid, want als ik dat doe win ik niet", zei Jinek. Ze dankte de KRO-NCRV dat ze zichzelf mag zijn en raadde ook mensen thuis aan om zichzelf te blijven. "Ik doe dit voor jullie, maar dat ik zoveel waardering krijg, is fantastisch."



Zondag met Lubach wint Gouden Televizier-Ring (Foto: ANP)