Het is niet veel, maar Bungie heeft op de officiële Twitterpagina van Destiny deel 2 officieel bevestigd.

Vorige week was er al een poster gelekt van de game, waarbij ook een release datum van 8 september werd genoemd. Of dat klopt zullen we later in het jaar merken, maar het is inmiddels wel zeker dat Destiny 2 niet lang meer op zich laat wachten.