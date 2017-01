Terugkeer Will & Grace is helemaal niet zeker Peter Breuls 03-01-2017 17:46 print

Wanneer een enkel castlid van een tv-serie uitspraken doet over de toekomst van die productie, is het altijd verstandig die uitspraken met een korreltje zou te nemen. Zeker als dat castlid niet één van de hoofdrollen speelt en dus eigenlijk niet als woordvoerder zou moeten dienen.

Het gebeurde met Leslie Jordan. De acteur is bekend als Beverly Leslie in de NBC-sitcom Will & Grace, die van 1998 tot 2006 te zien was. Hij meldde dat een terugkeer van de serie zeker was, terwijl producers, of tv-zender NBC, daar helemaal geen uitspraken over hebben gedaan.

En nu wordt hij publiekelijk teruggefloten door Debra Messing, die de rol van Grace speelde. "Er wordt alleen nog gepraat," meldt ze op Twitter in een bericht waarin ze verklaart dat Leslie het simpelweg fout heeft.

Wanneer de serie dus terugkeert is volkomen onduidelijk, omdat de betrokken partijen het eerst eens moeten worden over de details. Niet onbelangrijk in die details zijn de agenda's van de hoofrolspelers: de diverse castleden hebben namelijk nog genoeg werk liggen. Messing zelf is bezig met een remake van Dirty Dancing, die dit jaar op het Amerikaanse ABC wordt uitgezonden. Erik McCormack, oftewel Will, is sinds kort te zien in de Showtime/Netflix-serie Travelers. Megan Mullaly, oftewel Karen Walker, heeft een aantal films op de todo staat (en is nu te zien in Why Him? in de bioscoop) en Sean Hayes, oftewel Jack, is druk als producer van onder andere de NBC-series Grimm en Crowded.