Rond 2005 was er een kortstondige hype over 'brain training', een verzameling oefeningen die ervoor zouden moeten zorgen dat je je beter kunt concentreren en om je werkgeheugen te verbeteren. Maar zitten we na ruim tien jaar nog wel te wachten op een nieuwe game gebaseerd op deze hype?

Nou ja, 'nieuw'. Zelfs dat is Dr. Kawashima's Devilish Brain Training niet (of: Dr. Kawashima's Devilish Brain Training: Can You Stay Focused?, als je volledig wilt zijn). Het is dezelfde game als Brain Age: Concentration Training, dat in 2012 (!) in Japan uitkwam, een jaar later in de Verenigde Staten, en na precies vijf jaar vertraging in Europa is beland. Met een nieuwe titel, uiteraard.

Als een soort introductieles mag je eerst enkele oefeningen uitvoeren om je 'brain age' te definiëren. Onze Dr. Kawashima vertelt je na deze oefeningen doodleuk dat je de concentratie hebt van iemand die zijn midlifecrisis al heeft gepasseerd, zonder enige uitleg hoe hij tot deze conclusie is gekomen. Het lijkt zelfs iets dat eigenlijk uit de hele game gesloopt had moeten worden, want na de introductie komt je brain age nooit meer ter sprake, noch zijn hier statistieken van te vinden. Aangezien de woorden ook uit de originele titel zijn gehaald, lijkt het vooral een niet bepaald flatterende slordigheid.

Zodra je je weer wat beter voelt na deze belediging, mag je aan de gang gaan met enkele minigames die je hersens zouden moeten stimuleren. Althans, de eerste dag valt er eigenlijk bijna niets te doen. Iedere nieuwe dag waarop je de game opstart, ontgrendel je vaak weer een nieuwe game. Allemaal prima, en het helpt om de game interessant te houden, maar de eerste paar dagen betekent dit wel dat je nauwelijks variatie hebt en altijd na enkele tientallen minuten niets meer kunt doen.

En de minigames zelf zijn ook niet zo interessant. Er zijn meerdere categorieën: rustgevende games zoals een versimpelde versie van het kaartspel Patience, werkgeheugen-games waarbij je simpele handelingen, zoals makkelijke sommen, zo snel mogelijk moet uitvoeren, een concentratiespelletje en de hoofdmode: Duivelse Training. Hier zou de uitdaging vandaan moeten komen, aangezien de puzzels zich steeds aanpassen aan jouw niveau. De game stelt dat hoe vaker je deze oefeningen doet, hoe effectiever je hersens zullen werken.

Buiten het feit dat dit nooit wetenschappelijk ondersteund is, zelfs niet door Dr. Kawashima zelf, lijkt het ook veel logischer dat je de eerste paar dagen verbetert door gewenning aan de game, en dus heeft het nauwelijks iets te maken met hersenontwikkeling. In vrijwel alle minigames zul je na een paar dagen dus ook wel je plafond gehaald hebben, en het enige wat dan resteert is om iedere dag weer hetzelfde te doen, zonder dat je er echt beter in wordt. Er zijn leukere manieren om je tijd te spenderen.

Enkele minigames verwachten ook goede kennis van de Engelse taal, of erger: kennis van muziek. Het is mij een raadsel hoe een paar pianotoetsen in een willekeurig ritme intoetsen je hersens zouden moeten stimuleren, maar als het echt werkt zijn andere muziekritme-games natuurlijk duidelijk superieur.

Nee, in Dr. Kawashima's Brain Training zul je vooral rekenen en onthouden, balletje-balletje, of iets anders simpels als Memory spelen. Er is een enkele puzzelgame die origineel en leuk is, maar omdat de game je limiteert tot één level per dag, is ook daar de motivatie snel weg. Neem daarbij dat er van je verwacht wordt getallen en letters met de stylus op het touchscreen te schrijven, en dit lang niet altijd goed werkt. Er is werkelijk niets dat je meer uit je concentratie haalt dan een game die drie keer achter elkaar "4" niet goed interpreteert.

Tenslotte is het wel een interessant gegeven dat alleen de uitslagen van de afgelopen zeven dagen worden opgeslagen in de game. De game zou vooral over ontwikkeling moeten gaan, maar blijkbaar dus niet over de lange termijn. Over een korte concentratieboog gesproken.