Nex Machina is een adrenaline-injectie in de vorm van een game. Housemarque combineert het visueel spektakel van Resogun met de ideeën van legendarische gamedesigner Eugene Jarvis (Robotron: 2084) om een van de beste twin-stick shooters ooit te maken.

Nex Machina is in essentie een simpele game. Vanuit een top-down perspectief dien je een hoop aansnellende en kogelspuwende robots overhoop te schieten. Dat doe je aan de hand van hele strakke twin-stick controls waarbij je dus met de ene stick beweegt en met de andere richt en schiet. De souplesse van de controls kan niet vaak genoeg benoemd worden, want het is een van de kernelementen van wat de game top maakt.

Dit is in alles een game die de focus legt op gameplay. Nex Machina heeft geen verhaal of dialogen. In de Arcade-modus is je doel simpelweg om je door zes werelden heen te knallen om aan het einde bovenop een berg robotwrakken te staan. Werelden zijn verdeeld in kleine maps die je levels zou kunnen noemen. Zodra je de laatste vijand kapotschiet word je vanzelf naar de volgende map getransporteerd. De overgang van map naar map verloopt in een razend tempo en al snel kom je aan het einde van de wereld waar een baas met een grote HP-meter tegen. Zodra die in duizend stukjes barst ben je op weg naar de volgende wereld waar je met nieuwe uitdagingen wordt geconfronteerd.

Zoals gewoonlijk voor arcade-games begin je met een zwak geweer en word je tijdens het spelen sterker. Vijanden laten upgrades vallen waarmee je pistool meer een mitrailleur wordt. Daarnaast vind je een upgrade die je een schild geeft en eentje die je meerdere keren achter elkaar laat dashen. De dash-mechaniek is ontzettend belangrijk, want je kunt dwars door kogels heen en vijanden heen dashen. Ten slotte zijn er nog speciale superwapens met cooldowns die je in specifieke dozen kunt vinden.

Het upgrade-systeem is wat mij betreft niet optimaal. Dat heeft minder met de upgrades te maken en meer met het feit dat je ze stuk voor stuk verliest als je een leven kwijtraakt. Latere werelden en bazen zijn bijna onmogelijk zonder een paar upgrades, zeker op de hogere moeilijkheidsgraden. Met een beetje pech kun je zomaar twee levens snel achter elkaar verliezen en dan zit je plotseling in een extreem nadelige situatie. Ik snap dat je alles kwijtraakt bij een game over, maar dat een Arcade-run heel snel verpest kan worden door een kleine fout is iets te frustrerend.

Een ander minpunt vind ik hoe de geheime levels en andere extra's zijn verstopt. Geheime portalen zitten meestal achter vernietigbare blokjes of elementen in de omgeving. Een map verkennen werkt alleen onhandig omdat je tenminste één vijand in leven moet laten (anders ga je automatisch door naar de volgende map). Natuurlijk is de levels en werelden uit je hoofd leren een van de charmes van arcade-games, maar voor Nex Machina werkt verkennen niet goed samen met de andere mechanieken.

Wat wél goed werkt is de multiplier en de high score-elementen in deze game. Net als in Resogun vind je in elke map groene mannetjes die je kunt redden. Als je het moment van redden goed timet creëer je een 'Human Combo'. Je kunt deze combo in leven houden door ze op het juiste moment te blijven oprapen. Dit vergt een slimme manier van spelen omdat bepaalde vijanden de humans kunnen vermoorden. Naast de Human Combo kun je je high score boosten door speciale optionele vijanden te verslaan, net voor het einde van de map te dashen en natuurlijk door snel te spelen. Niet iedereen is geïnteresseerd in high scores natuurlijk, maar wat ik hieraan belangrijk vind dat op deze manier spelen de game leuker maakt.

De Arcade-modus is de hoofdattractie van de game. Een meester worden daarin houdt je wel even zoet. Gelukkig maar, want de game heeft verder niet veel meer te bieden. 'Single World' laat je individuele werelden spelen, maar dit is eigenlijk puur bedoeld om die werelden te oefenen zodat je de patronen beter kent. De Arena-modus die met een aantal extra uitdagingen komt is wat beter. Je wordt meestal gedwongen om een specifieke wereld uit te spelen met een tijdslimiet of andere beperkingen. Ten slotte is er ook nog co-op, waarmee je samen met een vriend de game kunt spelen. Voorlopig kan dit alleen lokaal, maar Housemarque oveweegt nog een update om voor online co-op.

Conclusie:

Nex Machina is zoals gezegd in essentie een simpele arcade-game. Wat de game bijzonder maakt is dat de spelmechanieken ontzettend gepolijst zijn waardoor de game een waar plezier is om te spelen. Nex Machina weet bovenal een heerlijke flow te creëren; de soepele controls; de Human Combo in stand houden; de levendige elektronische soundtrack; de spetterende neon-kleuren van de robots en hun lasers en kogels; het hoge tempo waarmee je van map naar map gaat. Die flow wordt alleen onderbroken door de ietwat vervelende manier waarop verkennen en het upgrade-systeem werken. In het kort: als je ooit maar een beetje van arcade-games kunt genieten is dit een absolute must-have.