Shadow Warrior 2 - Console

Eén van mijn favoriete games van vorig jaar is Shadow Warrior 2. Nu is deze maffe FPS ook uit op Xbox One en PlayStation 4 en ik wilde graag weten hoe goed deze port was. Daarom speelde ik Shadow Warrior 2 nog een keer op de Xbox One.

Omdat de game reeds een volledige review heeft gehad is dit slechts een samenvatting van de kleine zaken die anders zijn in deze versie.

Op de pc was het reeds mogelijk om Shadow Warrior 2 te spelen met de controller. Gek genoeg is het menu een klein beetje aangepast in de consoleversie. Het veranderen van de instellingen van je game, zoals moeilijkheidsgraad en multiplayer is net even anders. Op zich niet erg, maar omdat ik het anders gewend ben was het even zoeken naar de juiste knoppen.

DLC

Alle DLC zoals Bounty Board en Christmas Event is meteen speelbaar. Je kunt dus meteen aan de slag met extra taken en kerstmannen afknallen. Leuk om zo extra skillpoints te verzamelen, maar de game schaalt sowieso mee. Alleen de trials van Way of the Wang moet je vrijspelen.

Toevoegingen

Verder is Shadow Warrior 2 een beetje uitgebreid. Er zijn meer maffe uitspraken en andere fortune cookies. Ook hebben sommige levels een iets andere lay out gekregen. Nu worden veel maps in Shadow Warrior 2 willekeurig gegenereerd, maar wel binnen bepaalde marges. Deze marges zijn dus aangepast om het voor pc-gamers zoals ik die nu op console spelen ook fris te houden. Ondanks dat mijn game-pc aanmerkelijk meer power heeft dan enige console waren er doorgaans geen haperingen met grote massa’s monsters die lafhartig tegelijk op mij in gingen hakken. Alles liep vloeiend door, ook mijn tactische terugtrekkende bewegingen. Het is grafisch ietsje minder mooi, maar kniesoor die daar zich aan stoort. Het geluid lijkt beter dan op mijn pc, maar dit kan ook aan mijn nieuwe koptelefoon liggen. De laadtijden zijn hetzelfde gebleven en zijn nog steeds ietwat aan de lange kant.

Bugs

Helaas zijn er wel wat bugs op de consoles. We beginnen met de grote klachten. Er was in het begin een bug met de autosave waarbij je je voortgang in de Trials kon verliezen. Deze is inmiddels gepacht.

Hey Wangsters, the save fix rolls out in a patch today for PS4 and the XB1 patch is still in certification and will roll out once approved. — Shadow Warrior 2 (@ShadowWarrior) 26 mei 2017

De hoofdpersoon Lo Wang deelt heel veel pijn uit, maar moet ook veel incasseren. Daarom pakt hij automatisch gezondheid en mana (Chi) op wanneer hij dit tegenkomt. Maar dit is dus alleen betrouwbaar op pc. Vaak genoeg moet je handmatig je gezondheid en chi oppakken op de console-versie en dat is behoorlijk lastig als je omringt ben door 15 demonen en twee mini-bazen. Dit probleem doet zich niet vaak voor, maar voornamelijk in grote hectische gevechten, dus wanneer je extra gezondheid het hardste nodig hebt.

Shadow Warrior 2 is een loot-game. Jammer genoeg blijven soms munitie en geld in kisten liggen op de bodem en komen dus niet erboven zweven bij het openen. Je moet dan echt in de kist kijken om alles eruit te halen. Deze handeling kost tijd die je vaak niet hebt.

Lo Wang heeft een skill waar je in kunt investeren om meer spullen om je heen automatisch op te pakken. Helaas, dat helpt niet bij deze bugs.

Op de pc-versie is er af en toe een kleine hapering van het spel als je bij een checkpoint aankomt. Dat is niets wat er gebeurt bij de Xbox One-versie. Soms is er ook een hapering zonder dat er een checkpoint in de buurt is.

Af en toe zijn de haperingen erg extreem. Dan kun je niet lopen, springen of draaien.. en opeens weer wel.. oh nee, nu niet meer.. ja, toch wel… De game opnieuw inladen helpt, maar dit haalt het plezier wel danig uit je spel.

Af en toe is klimmen op de ladders ook een lijdensweg, maar dit gebeurde mij slechts twee keer.

Ten slotte zijn niet alle huizen toegankelijk. Omdat daar vaak ook kisten zijn met ammunitie is dit wel irritant. Het is mij vaak wel gelukt om deze kisten door het raam open te maken, maar handig is het niet.

Conclusie

Shadow Warrior 2 is een erg leuke game, maar de console-port heeft aardig wat onnodige bugs erin. Als ik deze versie als eerste had gespeeld, dan was ik na twee dagen nooit meer verder gegaan. Ik raad een ieder die interesse heeft dan ook aan even te wachten tot de meest irritante bugs eruit zijn gehaald. Geen gezondheid kunnen oppakken midden in een gevecht maakt de game absurd moeilijk op een manier waar de gameplay niet op is ingesteld. Alle andere bugs valt nog mee te spelen, maar zijn ook irritant. Deze console-uitgave is een smet op het blazoen van Shadow Warrior 2.