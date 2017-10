Haase kan eindelijk weer winnen heywoodu 24-10-2017 00:05 print

Tennisser Robin Haase heeft eindelijk weer eens de smaak van het winnen te pakken. De Hagenaar zette vanaf augustus een weinig indrukwekkende reeks verliespartijen neer, maar op het ATP-toernooi van Basel stond hij er eindelijk weer.

De mondiale nummer 44 rekende in de eerste ronde af met niemand minder dan de Zwitserse thuisfavoriet Marco Chiudinelli, de nummer 366 van de wereld. Vooral in de eerste set was Haase oppermachtig, in set twee had hij een tiebreak nodig, maar die pakte hij wel: 6-2, 7-6 (3).

Opvallend, in elk geval een heel klein beetje, was dat de enige eerdere ontmoeting tussen de twee ook in Basel was. In 2011 won de destijds iets hoger gerangschikte Haase met dezelfde cijfers.