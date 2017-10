Everton-'fan' met kind op schouder levenslang verbannen na vechtpartij heywoodu 20-10-2017 21:34 print

We kennen het allemaal wel: lekker met je kind naar de lokale voetbalclub, het kind inprenten dat 'jouw' club toch écht de leukste is en hem natuurlijk even laten zien dat spelers van de tegenstander klappen dienen te krijgen. Zo leek het donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tussen Everton en Olympique Lyon te gaan.

Op Goodison Park ontstond na ruim een uur spelen een opstootje. De fans van Everton waren een tikje gefrustreerd door de 0-1 achterstand, want het hele seizoen is alles al ronduit kut onder leiding van trainer Ronald Koeman en een achterstand helpt niet om de gemoederen te bedaren. Spelers van Lyon stonden erbij, spelers van Everton leefden zich even uit en her en der werden klappen uitgedeeld.

Het bleef niet bij het veld, want ook de nodige toeschouwers voelden de drang zich ermee te bemoeien. Zo was daar de binnen minuten 'beroemd' geworden man met vermoedelijk zijn zoontje - inclusief speen - op de schouder. Met de arm die nog wel vrij was probeerde hij klappen uit te delen en greep hij de keeper van Lyon nog even vast.

Die acties komen de man, die wij alvast niet nomineren als 'vader van het jaar', duur te staan. Zijn zoontje zal de liefde voor Everton namelijk van iemand anders moeten gaan leren, want de gefrustreerde papa mag voor de rest van zijn leven niet meer in Goodison Park komen. Dat zal hem - hopenlijk - leren om zich in het bijzijn van zijn kind in elk geval enigszins normaal te gedragen.