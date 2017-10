Ex-vriendin parkeert auto in zwembad uit wraak

Zakenman Guy Gentile dacht zonder problemen zijn vriendin Kristina Kuchma te kunnen dumpen tijdens hun vakantie op de Bahama's. Het Russische model dacht dat Gentile in haar bedrijf zou gaan investeren, maar in plaats van een mooie toekomst werd ze ijskoud aan de kant gezet tijdens een diner vlakbij hun vakantiewoning. Deze actie is de zakenman duur komen te staan.

De avond begon nog zo leuk. De voormalig tortelduifjes ging romantisch uit eten en tijdens het diner zei Kuchma dat ze zwanger was! Niet van een kind maar van een idee voor een bedrijf en ze wilde dat Gentile met een flink bedrag zou bijdragen aan het opstarten van haar nieuwe zaak. Dat schoot de zakenman echter in het verkeerde keelgat.

"Ik zei:' Weet je wat? Je hebt de verkeerde man. Als je een man wil die je zomaar geld geeft, heb je aan mij de verkeerde", zo legde Gentile uit aan zijn vriendin. Dat pikte het model niet en ze smeet de inhoud van haar kopje thee in het gezicht van de Amerikaan en verliet het restaurant. Maar daar bleef het niet bij.

Later die avond, nadat hij Kuchma ter zijde had geschoven, kreeg Gentile een berichtje van zijn ex. "Je hebt me gezegd dat je mij zou helpen een bedrijf te starten! Dat waren jouw woorden! Nu wil je een belegger zijn? Nou belegger, ik heb een verrassing voor jou in de achtertuin, begin eerst met dat beleggingsidee."

Aangekomen bij de vakantiewoning kreeg Gentile de schrik van zijn leven. Zijn Mercedes S400 hybrid was in de achtertuin van de vakantiewoning geparkeerd, op de bodem van het zwembad om precies te zijn. "Ik heb haar gedumpt en zij heeft mijn auto gedumpt", zo vatte de zakenman het geheel samen.

De relatie van 1,5 jaar lijkt nu wel definitief over. "Ik hield echt van deze vrouw en had met haar willen trouwen", aldus Gentile, "maar ze ging te ver!"