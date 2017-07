Kind met hiv jaren gezond zonder medicijnen Redactie 24-07-2017 16:22 print

Een negenjarige Zuid-Afrikaanse hiv-patiënt is al jaren gezond zonder daarvoor medicijnen te hoeven nemen. Bijna meteen na de geboorte werd de baby veertig weken lang behandeld, waarna het virus verdween en niet meer terug is gekomen. Het is de derde keer dat een hiv-patiënt op deze manier succesvol is behandeld, meldde de BBC maandag.

Om te voorkomen dat het hiv-virus het immuunsysteem aantast en tot aids leidt, moeten de meeste patiënten iedere dag medicijnen nemen. Bij het kind in Zuid-Afrika zit het virus nog wel in de immuuncellen maar is het verder niet actief in het lichaam. De onderzoekers hopen door deze positieve resultaten nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Zij hebben hun bevindingen op een hiv-conferentie in Parijs gepresenteerd.

De behandeling is verder succesvol geweest bij een inmiddels twintigjarige Franse vrouw. Zij leeft al veertien jaar zonder medicijnen. Een Amerikaanse baby heeft het virus 27 maanden onder controle kunnen houden, daarna had de baby nog een behandeling nodig.



Kind met hiv jaren gezond zonder medicijnen (Foto: ANP)