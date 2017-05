Mollema: "Ik hoorde het Tom al tegen Laurens zeggen" H.Vviv 23-05-2017 20:36 print

Bauke Mollema verloor 1.35 op ritwinnaar Vicenzo Nibali en verloor een plaats in het algemeen klassement aan Domenico Pozzovivo. De Nederlander staat nu op een zevende plaats op 3.49 van Tom Dumoulin.

''Ik heb de afgelopen jaren wel eens wat moeite de dag na de rustdag, dat viel nu wel mee. Het was alleen jammer dat ik niet met de eerste groep mee kon. In de afdaling herstelde ik goed, een groot deel van de afdaling heb ik zelfs op kop gereden. Dat was op zich een goed teken'', aldus Mollema.

De Nederlander van Trek-Segafredo zag het moment aankomen met Dumoulin. "Het kwam voor mij niet als een verrassing. Ik hoorde Tom al tegen Laurens zeggen: "het gaat niet meer, ik moet stoppen."

Of het moment om af te stappen de juiste was? ''Nee, dat denk ik niet. Daar net voor de slotklim was niet zo handig. Op het vlakke was het anders misschien even stilgevallen."