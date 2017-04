Verstappen over GP Rusland: "Lekker restaurant ontdekt daar"

Volgend weekend staat de Grand Prix van Rusland op het programma op het circuit in Sochi. Max Verstappen noemt de baan op het olympisch park interessant. Maar niet alleen de baan wekt zijn interesse, hij kijkt nu al uit naar een restaurantbezoek in de Russische badplaats.

"Het is een interessante baan. Ondanks dat er veel lange rechte stukken zijn, hebben Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso het er aardig goed gedaan in het verleden." Zo vertelt Verstappen op zijn eigen site, www.verstappen.nl.

"Het is een speciaal circuit en nog steeds erg nieuw. Het ligt midden in het Olympisch Park en dat brengt een speciale sfeer met zich mee. De bochten zijn bijna 90 graden, wat je bijna nooit meemaakt. Het is een vlakke baan met weinig hoogteverschillen en een paar lastige remzones. Het is altijd uitdagend om vanaf hoge snelheid een langzame bocht in te duiken en het maximale uit het remmen te halen. Ik kijk er zeker naar uit om terug te keren en er een goede race te rijden", zo vervolgt de jonge Nederlander.

Tot slot vertelt Verstappen hoe hij ook buiten de baan gaat genieten. "Vorig jaar heb ik het centrum van Sochi bezocht. Dat was interessant en ik heb een erg mooi restaurant ontdekt, waar ik dit jaar zeker weer heen ga. Maar ik zal de naam daarvan nog maar geheim houden."