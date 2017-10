NeoGAF offline na beschuldigingen seksueel wangedrag eigenaar

Het invloedrijke gameforum NeoGAF is afgelopen weekend op zwart gegaan als gevolg van verschillende aantijgingen van seksuele intimidatie richting de eigenaar van de site. NeoGAF-oprichter Tyler Malka was al eerder op zijn eigen forum in opspraak gekomen vanwege ongewenste intimiteiten. Ditmaal keerden ook moderators en gebruikers zich veelvuldig tegen hem.

Ongeveer een week geleden begon het drama toen er op facebook beschuldigingen werden geuit door filmregisseur Ima Leupp richting 'Evilore', de gebruikersnaam van Malka, in het kader van de #metoo-beweging. Toen er ook op het forum van NeoGAF vragen werden gesteld over het vermeende wangedrag van de eigenaar, die al eerder in de clinch lag met zijn eigen users vanwege soortgelijke praktijken, werden deze meteen verwijderd en de gebruikers geband. Zowel moderators als gebruikers drongen er bij Malka op aan om in ieder geval een verklaring te geven en uit protest legden steeds meer moderators hun functie neer, terwijl gebruikers vrijwillig om bans gingen vragen.

Vooral via het Twitterkanaal 'NeoGAF New Threads', waarop automatisch alle nieuwe topics worden getweet, werd duidelijk hoe de stemming op het forum was, met talloze topics van mensen die om opheldering of om een vrijwillige ban vroegen. Zondag ging de website volledig offline, met als boodschap dat het 'in onderhoud' is.

Het lijkt er vooralsnog op dat het einde verhaal is voor NeoGAF. Het forum, dat al ruim tien jaar bestond, werd veelvuldig gebruikt door gamefans, pers en bekende namen uit de gamingindustrie waardoor NeoGAF vaak de eerste plek was waar interessant of opvallend nieuws werd gelekt. Er doen zich inmiddels al wel geruchten de ronde dat er mogelijk een doorstart komt onder een andere naam.



