Twin Peaks-acteur Brent Briscoe overleden

De Amerikaanse veteraan acteur Brent Briscoe is afgelopen woensdag op 56-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een valpartij. Volgens de entertainmentsite Variety liep de acteur interne bloedingen en daaropvolgend hartfalen op als gevolg van zijn noodlottige ongeval. Het treurige nieuws werd dit weekend pas openbaar gemaakt.

Briscoe begon zijn loopbaan met de rol van pizzabezorger in de serie Knots Landing in 1991 en was daarna te zien in televisieseries als ER, Deadwood, 24, Hell On Wheels, Parks And Recreation, Brooklyn Nine-Nine en meest recentelijk in de serie Twin Peaks. In laatstgenoemde serie speelde Briscoe de rol van Detective Dave Mackley.

Ook op het witte doek was Briscoe tientallen keren te aanschouwen. Zo speelde de Amerikaan bijrollen in films zoals onder meer Sling Blade (1996), A Simple Plan (1998), The Green Mile (1999), Mullholland Dr. (2001), In The Valley Of Elah (2007), Yes Man (2008), The Dark Knight Rises (2012) en Term Life (2016).