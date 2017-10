Ministerie van AI in Verenigde Arabische Emiraten Redactie 19-10-2017 18:08 print

Kunstmatige intelligentie is de toekomst, en daarom gaan de Verenigde Arabische Emiraten er een speciaal ministerie voor oprichten, als eerste land ter wereld. "We willen het best voorbereide land zijn", schreef vicepresident Mohammed bin Rashid al Maktoum donderdag. De 27-jarige Omar Sultan al-Ulama wordt de minister.

De economie van de Emiraten drijft bijna volledig op de opbrengsten van olie. Het land zoekt de laatste jaren andere inkomstenbronnen, zoals toerisme en technologie. Zo wil Dubai, een van de emiraten waaruit het land bestaat, in 2021 alle papier afschaffen en het bestuur volledig digitaal maken.



Ministerie van AI in Verenigde Arabische Emiraten (Foto: BuzzT)