Seedorf: "Real wilde me op mijn 14e al"

Clarence Seedorf heeft een zeer rijke voetbalcarrière achter de rug. De Nederlander begon zijn carrière bij Ajax. Vervolgens speelde hij bij Sampdoria, Real Madrid, Internazionale, AC Milan en Botafogo. De voormalig spelmaker kon in een vroeg stadium van zijn loopbaan al opteren voor een avontuur bij de Koninklijke, maar zijn ouders weigerden medewerking.

"Real Madrid wilde me al toen ik veertien jaar oud was. Maar mijn ouders lieten me niet gaan, ook omdat ik destijds mijn school nog moest afmaken", aldus Seedorf op Instagram. "Ik ging daarmee akkoord. Toen ik in Italië voetbalde en de laatste wedstrijd van het seizoen net was gespeeld, was ik in de parkeergarage van het stadion. Iemand belde me: 'Hey Clarence, wil je naar Real Madrid komen?' Ik antwoordde: 'Ja, dat zal ik doen, Mister.' Dat was de stem van Fabio Capello en de rest is geschiedenis."

In gesprek met Copa 90 blikt Seedorf uitvoerig terug op zijn carrière en de oud-international stelt in het vraaggesprek onder meer zijn ultieme voetballer uit zijn voormalig ploeggenoten samen. Seedorf gaat voor de linkervoet van Roberto Carlos, de rechtervoet van Ronaldinho en het bovenlichaam van Ronaldo. Verder kiest Seedorf voor de baard van Andrea Pirlo, het haar van Edgar Davids, het voetbalbrein van Raúl González, het karakter van Fernando Redondo en de aanvoerdersband van Paolo Maldini.