Het programma RTL Late Night stond dinsdagavond niet meer in de Dag-Top 25 kijkcijfers. De talkshow van Humberto Tan trok dinsdagavond slechts 392.000 kijkers, zo blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Volgens de Mediacourant gebeurt het zelden dat RTL Late Night buiten de Top 25 belandt. In de uitzending van dinsdagavond was misdaadjournalist John van den Heuvel te gast. Ook kwam cabaretier Richard Groenendijk praten over zijn liefde voor de serie Will & Grace.

De grote concurrent van Tan, de NPO-talkshow van Pauw, trok 746.000 kijkers. RTL ligt de afgelopen week onder vuur vanwege tegenvallende kijkcijfers. Volgens diverse televisie- en media-experts komt dit door een gebrek aan creativiteit en het feit dat in alle programma's dezelfde 'experts' en RTL-coryfeeën komen opdraven. Zo schuift Van den Heuvel ook regelmatig aan bij RTL Boulevard.

RTL liet dinsdag weten het zelf nog te vroeg te vinden om de balans op te kunnen maken van het nieuwe televisieseizoen.



RTL Late Night valt uit kijkcijfer-top 25 (Foto: BuzzE)