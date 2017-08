Man plant bos gedurende 37 jaar, dieren keren terug heywoodu 19-08-2017 14:18 print

Het Indiase Majuli Eiland was ooit het thuis van vele diersoorten, die in en rond het lokale bos woonden. Daar moesten mensen zo nodig een stokje voor steken, want zoals op veel plekken werd ook op Majuli hard gewerkt om de natuur de nek om te draaien.

Bomen werden in rap tempo gekapt en het resultaat was dat de boel veranderde in een dorre, bijna levenloze zandvlakte. Jadav Payeng trok zich dat bijzonder aan en in de jaren '70 maakte hij onderdeel uit van een groep mensen die het bos weer wilden herstellen.

Na de eerste pogingen liet men het voor wat het was, behalve Payeng. Vanaf 1979 trok hij met zijn tasje naar de dorre grond om daar een boompje te planten. Dit werd zijn dagelijkse routine en door de jaren heen werd het langzaam maar zeker een heus bos.

Met het bos kwamen ook de dieren weer terug: meer dan honderd olifanten komen jaarlijks naar het bos en blijven daar een half jaar, terwijl ook onder meer tijgers en neushoorns in Payeng's bos leven.

Inmiddels is het bos zo'n 550 hectares groot, ruim anderhalf keer Central Park in New York. Een enorme impact op de wereld zal Payeng's volharding niet hebben, maar het is wel een mooi voorbeeld van een relatief kleine moeite, die op lokale schaal grote, positieve gevolgen kan hebben.

Man plants a tree in the same place every day — 37 years later, the world is amazed by the result pic.twitter.com/hFOdLw827r — Cognitive Theorist (@PsychologyDoc) August 17, 2017

Het verhaal van Payeng (Bron: YouTube)