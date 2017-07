Film Valerian heeft Nederlandse games PoeHao 22-07-2017 00:41 print

Overal zie je de posters hangen voor de film Valerian and the City of a Thousand Planets, waar ons aller Rutger Hauer een rol in speelt. De bijbehorende games Valerian: City of Alpha en Valerian Space Run zijn gemaakt door Spil Games uit Hilversum. Voor meer informatie over de film, klik je hier.

Valerian: City of Alpha is een strategisch spel, waar je moet bouwen en allianties aangaat om een metropolis te creëren. Uiteraard kun je ook de ruimte gaan verkennen. games Valerian: City of Alpha is gratis te downloaden voor iOS en Android.

Valerian Space Run is een zogenaamde endless runner. Je speelt het online en hebt alleen de pijltjes toetsen nodig. Ren, spring en duik om zoveel mogelijk munten te verzamelen en doe het met stijl voor achievements. Valerian Space Run kun je hier online spelen.