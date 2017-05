Carey: "21 F1-races in 2018"

Volgend jaar zullen er 21 races op de kalender staan, zo bevestigde Formule 1-baas Chase Carey aan het Duitse Auto Motor und Sport. De races in Duitsland en Frankrijk keren terug, terwijl de Grand Prix van Maleisië zal vervallen.

Carey: "Er staan volgend seizoen 21 races op de kalender." Over belangstelling heeft de sport in ieder geval niet te klagen. "Maar de lijst van geïnteresseerde circuits past op een hele pagina. We hebben vijf of zes steden in de Verenigde Staten die graag een Grand Prix willen organiseren."

De Grand Prix van Frankrijk zal worden gehouden op Paul Ricard dat dit jaar door Pirelli enkele malen gebruikt wordt om banden te testen. In Duitsland zal in 2018 weer worden gereden op Hockenheim. Het is onduidelijk of de race in het jaar erna ook door zal gaan, omdat de financiering van de race lastig blijkt te zijn en de Nürnbergring het voor dit jaar niet rond kreeg. Ook Maleisië haakt vanwege financiële redenen na dit jaar af.

Om de sport aantrekkelijk te houden voor circuits wil Carey meer waar voor het betaalde geld bieden. "Het is nu onze prioriteit om te zorgen dat we de 21 races die we hebben verbeteren. Het is niet genoeg om een contract te tekenen en dan te zeggen 'tot volgend jaar'. Er moet meer van onze kant komen. We moeten gaan zitten met organisatoren die problemen hebben, maar het is niet zo dat we gaan heronderhandelen over de huidige afspraken die al gemaakt zijn. Ons product heeft een bepaalde waarde en het is niet zo dat we geen alternatieven hebben."