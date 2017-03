Advocaat: "Van Gaal moet bondscoach worden"

Hoewel Dick Advocaat wordt genoemd als opvolger van Danny Blind bij Oranje, ziet de coach van Fenerbahçe iemand anders als topkandidaat.

Advocaat is een van de coaches die wordt genoemd om aan te slag te gaan als keuzeheer. De geroutineerde oefenmeester vertrekt aan het einde van het seizoen bij Fenerbahçe. Hij wilde niet reageren op de vraag of hij zelf een kandidaat is, maar had wel een tip voor de KNVB.

"Louis van Gaal moet bondscoach worden", zegt Advocaat tegen de NOS. "Hij heeft er de leeftijd en ervaring voor. Je moet deze job niet onderschatten. Niet iedereen is er geschikt voor."

Dinsdag kan er wellicht een eerste stap worden gezet om Van Gaal binnen te hengelen. De trainer is bezig aan een rustjaar, maar was eerder ook al succesvol met het Nederlands elftal. Hij zou Oranje uit een onmogelijke positie moeten wringen op weg naar het WK 2018 in Rusland.

Van Gaal zit op de tribune van de Amsterdam ArenA als Oranje het onder leiding van interim-bondscoach Fred Grim opneemt tegen Italië. Hij is uitgenodigd door Clarence Seedorf, die wordt uitgezwaaid als international.