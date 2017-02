Verstappen wil 'naamswijziging' in Formule 1 heywoodu 24-02-2017 19:20 print

Sinds zijn debuut in de Formule 1, in de eerste vrije training in Japan in 2014, rijdt Max Verstappen met de afkorting VES in de officiële tijdsweergave rond. Jean-Eric Vergne was nog actief in de F1 en de Fransman had de afkorting VER in handen, maar inmiddels is zijn avontuur in de Formule 1 voorbij.

Vergne werd na 2014 testrijder bij Ferrari, maar onlangs werd bekend dat daar een einde aan komt en daarmee lijkt de kans dat we de Fransman ooit in de Formule 1 terugzien ook ernstig klein. GPUpdate nam daarom eens contact op met Verstappen en inderdaad, de Nederlander wil kijken of het mogelijk is om voortaan als VER door het raceleven te gaan.

Interessant detail is overigens dat een soortgelijke situatie zich over een paar jaar mogelijk opnieuw voor kan doen. Als toptalent en Red Bull-junior Richard Verschoor de Formule 1 haalt zou VER de logische keuze zijn voor zijn afkorting, maar als Verstappen inderdaad VER wordt nu de oude VER er niet meer is, zal Verschoor het met VES moeten doen - tenzij de huidige VES, die dan wellicht VER heet, niet meer in de F1 rijdt.