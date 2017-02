Crash bij eerste race zelfrijdende auto's

De eerste race van zelfrijdende auto's op een stratencircuit is zaterdag in Buenos Aires geëindigd met een crash. Een van de twee raceauto's, Devbot 1 en Devbot 2, die deelnamen aan de race lijkt volgens Electrek een van de bochten te enthousiast te hebben genomen en een barrière te hebben geraakt.

Het grote voordeel van zelfrijdende auto's is echter dat bij een crash er geen zorgen zijn om eventuele verwondingen van een coureur, aangezien die er niet is. "Geen coureurs zijn gewond geraakt", twitterde de organisatie van Roborace dan ook. De race werd gehouden in het voorprogramma van de Formule E, de wereldwijde klasse met elektrische auto's waar veel internationale topcoureurs om de titel strijden.

Door het ongeval won Devbot 1 de race met een nieuwe snelste ronde met een topsnelheid van 186 kilometer per uur.

Roborace spreekt van een "historisch weekend", hoewel het evenement volgens Electrek nog steeds erg veel weg had van een test. De auto's zijn nog niet af en ook Roborace zelf is nog in ontwikkeling. Het doel is dat uiteindelijk meerdere raceteams het tegen elkaar opnemen, elk met hetzelfde auto-ontwerp. De teams schrijven wel hun eigen software.

Devbot 1 wins! Clocking a new new fastest lap at top speed of 186kph #BAePrix 🇦🇷 pic.twitter.com/qBvT8iqLWZ — Roborace (@roborace) February 18, 2017

Who let the dogs out? We've always wanted obstacles in Roborace 😉 #BAePrix pic.twitter.com/jUOyLqnrie — Roborace (@roborace) February 18, 2017

A close up of history. Two driverless cars racing on a city street circuit for the first time. #BAePrix pic.twitter.com/1AxVDoUzAr — Roborace (@roborace) February 18, 2017