Onlinekiosk Blendle lanceert een nieuwe dienst. Dat meldt RTL Nieuws. Gebruikers kunnen voor een tientje per maand heerlijk wegdromen in hun eigen 'filter bubble' vol eenzijdige nieuwsberichten, want het bedrijf biedt slechts artikelen aan die geselecteerd zijn op basis van de persoonlijke voorkeuren van de lezer.

Het abonnement is Blendle Premium gedoopt en richt zich op jongeren. Lezers selecteren en betalen niet meer zelf de individuele stukken die ze willen lezen, maar krijgen krijgen dagelijks twintig artikelen aangeboden. Een algoritme selecteert welke berichten de abonnee voorgeschoteld krijgt.

Blendle-baas Alexander Klöpping is enthousiast over de nieuwe 'dienst'. "We zien dat het overgrote deel van onze gebruikers enthousiast is over het feit dat Blendle overzicht geeft en helpt met kiezen. Jongeren leven in een wereld van Instagram, Snapchat, Spotify en Netflix, dus ze eisen dat hun apps sociaal zijn en gepersonaliseerd worden op basis van hun voorkeuren."

Ook denkt Klöpping dat het met de filter bubble wel meevalt. Hij stelt dat de redactie van de onlinekiosk het systeem altijd nog kan 'overrulen' om andere berichten te pushen.



Blendle creëert 'filter bubble' (Foto: ANP)