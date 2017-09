Lego Dimensions Wave 9

LEGO Dimensions is een game waarbij LEGO poppetjes tot leven komen op je scherm. Sinds 2015 staan bijna alle figuren prominent in mijn kast, netjes naast elkaar en elke keer als er een uitbreiding is, dan mogen ze even verhuizen naar de tafel in de woonkamer om dan los van elkaar op de Toy Pad te eindigen. Nu worden daar de PowerPuff dames en Beetlejuice aan toegevoegd, en dat worden misschien wel de laatste. Wil je lezen wat LEGO Dimensions inhoudt? Klik dan hier.

Wave 9 bestaat helaas alleen uit Team- en fun-packs waarbij je dus alleen een map krijgt waarbij je opdrachten, gouden blokken kunt verzamelen, en races kunt doen. Helaas zijn er geen andere Story Packs meer aangekondigd en krijg je dus geen groot verhaal meer.

De wereld van Beetlejuice is net zoals in de gelijknamige film eentje met een horror tintje. In het huis waar Betelgeuse woont kun je alle personages uit de film vinden die je opdrachten geeft. Binnen deze ruimte ziet de boel er behoorlijk gedetailleerd uit. De timing van deze release is ook niet zo raar, Halloween begint al over een maand. De donkere horrorstijl, welke natuurlijk niet te eng is voor de kleintjes, voegt een prima alternatief toe wat het volgende pakket brengt.

De andere set is van de PowerPuff girls. Een serie waar ik als klein kind mee ben opgegroeid en ondanks een reboot heeft gekregen. En hoewel de humor hetzelfde is gebleven, kan ik maar niet aan de nieuwe stemmen wennen. De poppetjes maken veel goed. Ze lijken heel erg op personages uit de nieuwe serie en Octo, de octopus, die kijkt super uit zijn ogen.

Uiteraard zijn ze allemaal weer in te zetten tijdens de campaign modus en de uitbreidingen. Vooral de Slurp Access Ability van Betelgeuse en de Atlantis Ability van Bubbles zijn daarin handig. Buttercup’s Gyrosphere Switches Ability wordt even wat minder gebruikt, maar als je Jake hebt gemist is ook zij een gewenste toevoeging aan je playset. Het is alleen jammer dat Blossom niet iets speciaals toevoegt.

Al met al is het weer een leuke set en het bewijs dat er nog genoeg sets te maken zijn. Er zijn nog genoeg cartoons en films die om te zetten zijn naar LEGO. Of er nog een derde jaar komt, dat moet de toekomst uitwijzen. Voor nu kun je je slag slaan met de oude packs die met korting te koop zijn.