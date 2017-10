Tweede gratis uitbreiding voor Hollow Knight komt 26 oktober

De volgende gratis uitbreiding van Hollow Knight, genaamd The Grimm Troupe, komt 26 oktober naar PC. Dit heeft de ontwikkelaar Team Cherry bekendgemaakt op hun blog.

The Grimm Troupe is de tweede gratis uitbreiding van hun sfeervolle Metroidvania-spel. Deze keer is de thema gericht op Halloween. The Grimm Troupe introduceert een nieuwe verhaallijn met daarbij allemaal nieuwe baasgevechten, NPC's, vijanden, charms en muziek. Hiernaast wordt het mogelijk om gebruik te maken van custom map markers.

The Grimm Troupe zal te verkrijgen zijn als een gratis update via Steam en GOG. Bekijk hieronder de aankondigingstrailer van The Grimm Troupe.