'Gridstraf Verstappen in Austin'

Max Verstappen zal komend weekend voor de Grand Prix van de Verenigde Staten een gridstraf van minimaal twintig plaatsen incasseren, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport. De Nederlander zal niet de enige zijn, want ook Nico Hülkenberg, een van de Toro Rosso-coureurs en Stoffel Vandoorne krijgen in Austin een verse krachtbron.

Renault neemt naar de Verenigde Staten drie nieuwe verbrandingsmotoren mee die volgens Renault-baas Cyril Abiteboul voor meer pk's moet zorgen in zowel de kwalificatie als de race. De winst zou ongeveer anderhalf tiende per ronde bedragen. Bovendien biedt de nieuwe krachtbron meer mogelijkheden om voor volgend jaar op verder te borduren.

Het Franse merk heeft voor de races in Noord-Amerika drie motoren in elkaar gesleuteld die gelijk over Red Bull, Toro Rosso en Renault verdeeld worden. Bij Red Bull heeft Verstappen aan het langste eind getrokken en hij krijgt de beschikking over de zesde motor, turbo en MGU-H, waardoor zijn straf op twintig plekken komt. Teamgenoot Daniel Ricciardo zal in Mexico volgen, maar hij moet het echter stellen met een ouder type motor.

Voor Hülkenberg zal het de vijfde motor, vijfde turbo en zesde MGU-H worden. De Duitser loopt hierdoor ook twintig plaatsen straf op. Voor Toro Rosso is nog niet duidelijk of debutant Brendon Hartley of de teruggekeerde Daniil Kvyat straf zal ontvangen.

Honda heeft voor McLaren-coureur Stoffel Vandoorne de lang verwachte 'spec 4' meegenomen naar Circuit of the Americas. De Belg krijgt hierdoor minimaal tien plekken straf. De 'spec 4' moet volgens de geruchten dertig pk meer brengen, waardoor de McLaren verder naar voren kan komen op de grid. Fernando Alonso zal de krachtbron volgende week in Mexico ontvangen.