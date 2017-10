Pornoster Bobbi Eden schrijft haakboek static 19-10-2017 00:25 print

Bobbi Eden, die vooral bekend is geworden als pornoster en erotisch zakenvrouw, presenteert op 1 november haar eerste haakboek. Zij doet dit tijdens de opening van de beurs KreaDoe in de Jaarbeurs in Utrecht.

Eden beoefent al jaren haken als hobby. In 'Iedereen kan haken' deelt zij de geheimen van een goede haaksteek en vertelt de oud-pornoactrice waarom zij al jaren zo gelukkig wordt van haken. Zij stelt dit te doen in gewone, begrijpelijke mensentaal zodat inderdaad iedereen het zou moeten kunnen.

"De druk is voor vele beginnende hakers vaak best hoog", merkte Eden. "Zij hebben het gevoel dat alles precies moet zijn zoals het plaatje. Het hoeft echter niet altijd perfect te zijn of volgens de regels: iedereen haakt anders."KreaDoe vindt plaats van 1 tot en met 5 november.



Pornoster Bobbi Eden schrijft eerste haakboek (Foto: BuzzE)