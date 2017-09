De remake van It draait pas vijftien dagen in de bioscopen, maar mag zich nu al de succesvolste horrorfilm ooit noemen. De film bracht in Nederland al meer dan drie miljoen euro op.

De teller voor It staat vrijdag op 3.083.101 euro. Daarmee verslaat de remake van de horrorklassieker over clown Pennywise The Ring. Die film bracht in 2003 3.059.921 euro op. It vestigde eerder al het record voor de beste opening voor een horrorfilm ooit in Nederland. In tien dagen tijd gingen ruim 300.000 Nederlanders naar de bioscoop voor de verfilming van het beroemde boek van Stephen King.

Ook internationaal scoort de horrorclown. In de Verenigde Staten passeerde It vrijdag The Exorcist. Wereldwijd gezien is The Exorcist nog steeds de succesvolste horrorfilm ooit, meldt Variety. Die film bracht internationaal 441,3 miljoen dollar (368,4 miljoen euro) op. De teller voor It staat nu op 404,3 miljoen dollar (337,5 miljoen euro). Variety verwacht dat It nog meer records gaat breken.



It succesvolste horrorfilm ooit (Foto: BuzzE)