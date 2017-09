Doom en Wolfenstein II: The New Colossus naar Nintendo Switch Nathan (Noppie2000) 14-09-2017 01:00 print

Twee opmerkelijke aankondigingen voor Nintendo Switch: Doom en het nog te verschijnen Wolfenstein II: The New Colossus komen naar het apparaat. Eerder kondigden de twee bedrijven al aan samen te werken, maar toch hadden niet veel mensen dit zien aankomen.

Het enige wat verder bekend is gemaakt is dat Doom deze winter lanceert en Wolfenstein II ergens in 2018. Verdere details wordt dus nog even afwachten.