Gridstraffen voor Alonso en Vandoorne in Baku Peterselieman 22-06-2017 23:46

Hoewel er op het asfalt in Azerbeidzjan nog geen meter verreden is, is er één ding al bijna zeker: de McLarens starten vermoedelijk achteraan. Coureur Stoffel Vandoorne verklapte namelijk dat hij en teamgenoot Fernando Alonso tegen gridstraffen aan gaan lopen.

De aandrijflijn van Honda achterin de McLarens kampt ook dit jaar met grote problemen, waardoor zowel de bolides van Vandoorne als die van Alonso al tegen gridstraffen aangelopen zijn. Dit weekend worden er nieuwe motoronderdelen geplaatst, waardoor een gridstraf van vijftien plaatsen voor beiden onvermijdelijk lijkt. Vandoorne: "Alonso en ik starten dus waarschijnlijk achteraan."

Nu zou het dit weekend sowieso al lastig zijn geweest voor McLaren, vanwege het lange rechte stuk dat op het stratencircuit in Azerbeidzjan is en de Hondamotor veel snelheid tekort komt. Alonso: "Het is geen geheim dat we het komend weekend lastig gaan krijgen. Met de natuur van dit nauwe, krappe stratencircuit wordt het bij voorbaat lastig om een goed resultaat mee naar huis te nemen."