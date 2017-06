FOK! Wat een weer: warm!

Te veel koude regens in juni, schaden wijn en bijenstok.

Goedemorgen allemaal! Op het moment van schrijven is het 26 graden in m'n woonkamer en voelt het buiten gewoon KOUD aan (daar is het 'slechts' 20 graden volgens de app op m'n telefoon). Was het gisteren op sommige plaatsen wat frisser dan de dag ervoor, vandaag begint de temperatuur weer op te klimmen. Op de Wadden wordt het circa 23 graden terwijl het zuidoosten weer op een beklemmende 32 kan rekenen. Laat in de comments vooral zien hoe jij verkoeling zoekt deze dagen!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:19 Zon onder: 22:03 Zonkracht: 8/4





Wikiweetjes van vandaag 1955 Het eerste Nijntjeboekje komt uit. 1973 In Hoofddorp wordt een bronzen beeld van Dik Trom onthuld. 1979 Sony lanceert de eerste Walkman . 1999 Twee gratis kranten, Metro en Sp!ts , verschijnen voor het eerst in Nederland. 2004 België - Marc Dutroux hoort door Officier van Justitie Bourlet levenslang eisen, en ter beschikking stelling van de regering voor een periode van tien jaar voor psychiatrische behandeling. Dutroux' vrouw Michelle Martin hoort een eis van 30-35 jaar, en Michel Lelièvre 30 jaar. Op 22 juni zullen jury en beroepsrechters de strafmaten bepalen. 2004 Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis worden moslimextremisten veroordeeld voor terreur. Het Haagse hof heeft 2 mannen veroordeeld tot 4 en 6 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een voorgenomen aanslag op de Amerikaanse ambassade te Parijs . Eerder waren ze vrijgesproken door de rechtbank, omdat het bewijs steunde op informatie van de AIVD .



Wolken boven de tuin van Luuntje (Foto: Luuntje)

