Tientallen migranten verdronken bij Libië

Zeker 34 migranten zijn woensdag verdronken voor de kust van Libië. Dat gebeurde nadat zo'n tweehonderd mensen zonder reddingsvesten uit een boot waren gevallen. Onder de slachtoffers zijn veel jonge kinderen. De private reddingsorganisatie MOAS meldde dat medewerkers lichamen uit het water hebben gehaald. "Het gaat vooral om peuters", zei medeoprichter Chris Catrambone op Twitter. De kustwacht meldde later dat ten minste 34 lichamen zijn aangetroffen.

De migranten probeerden op een tiental bootjes de oversteek naar Europa te maken. Marineschepen, koopvaardijschepen en een sleepboot assisteerden MOAS en de Italiaanse kustwacht bij het redden van mensen. 1800 migranten zijn in veiligheid gebracht. Voor tientallen mensen kwam de hulp te laat. Ongeveer de helft van de circa vijfhonderd opvarenden van een van de boten kwam terecht in het water toen het vaartuig deels kantelde. Dat gebeurde onder meer doordat de migranten plots naar dezelfde kant van het vaartuig waren gelopen.

Het is nog onduidelijk waar de migranten aan land zijn gebracht.

Horrifying images taken by @moas_eu Maritime Patrol Aircraft(MPA) during today's tragic rescue in the Central Mediterranean. pic.twitter.com/YNnIuxyNAy