De petitie tegen overvolle klassen is bijna 45.000 keer getekend. De vakbond Leraren in Actie (LIA) zal de petitie maandag aan de Tweede Kamer overhandigen. Dit gebeurt in een klaslokaal dat speciaal voor deze gelegenheid op het Plein in Den Haag wordt geplaatst. In het lokaal worden lessen verzorgd door onder andere de Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Peter Kwint (SP).

De vakbond is in januari de petitie gestart omdat er te veel leerlingen in een klas zitten. De LIA wil dat de klassen in het basis- en voortgezet onderwijs volgend schooljaar nog maar 28 leerlingen hebben. Dit moet binnen een paar jaar worden afgebouwd naar 24.

Volgens de leraren is een overvolle klas slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. De leraar heeft niet voor elke leerling voldoende persoonlijke aandacht en een overvolle klas zorgt ook voor veel afleiding.



45.000 handtekeningen tegen volle klassen (Foto: ANP)