Opnieuw verlies voor Nederlands elftal

Drie dagen na de dramatische nederlaag in het WK-kwalificatieduel tegen Bulgarije is het Nederlands elftal opnieuw tegen een nederlaag aangelopen. In de Amsterdam ArenA werd er in een oefenwedstrijd met 1-2 verloren.

Oranje stond na het ontslag van bondcoach Danny Blind vanavond onder leiding van interimtrainer Fred Grim. De oefenmeester had het elftal ten opzichte van afgelopen zaterdag op vier plaatsen gewijzigd. Zo waren er basisplekken ingeruimd voor Kenny Tete, Wesley Hoedt, Memphis Depay en Jeremain Lens.

Het Nederlands elftal kwam een stukje beter uit de startblokken dan tegen Bulgarije en dit resulteerde al na tien minuten in een goal. Quincy Promes wist de bal voor het Italiaanse doel te krijgen, waarna verdediger Alessio Romagnoli de bal zodanig beroerde dat zijn keeper Gianluigi Donnarumma kansloos was.

Zoals zo vaak was de voorsprong geen lang leven beschoren, want een minuut later lag de bal achter doelman Jeroen Zoet. Hoedt verlengde de vrije trap van Marco Verratti voor de voeten van Eder die wel raad wist met dit buitenkansje. Oranje kreeg hierna een goede mogelijkheid op een voorsprong, maar Promes kwam net tekort om een voorzet van Davy Klaassen tot doelpunt te promoveren. Niet veel later kopte Bruno Martins Indi op de lat.

Na ruim een half uur spelen stond het plots 1-2 toen Zoet een kopbal van Marco Parolo nog wist te keren, maar kansloos was op de inzet van Leonardo Bonucci. Bij dit doelpunt waren Hoedt en Kevin Strootman hun tegenstanders volledig kwijt. Promes kreeg van Memphis nog een kans op de gelijkmaker, maar schoot over.

Na rust liet Memhis zien waarom Grim voor hem gekozen had in plaats van Bas Dost, maar echte kansen kreeg de aanvaller niet. Wel weer Promes die Donnarumma op zijn weg vond. Ook invaller Wesley Sneijder stuitte tot tweemaal toe op de pas 18-jarige Italiaanse goalie die zijn uitverkiezing helemaal waarmaakte. Aan de andere kant stuitte Leonardo Spinazzola nog op Zoet, waardoor het bij 1-2 bleef.

Oranje speelt de eerstvolgende wedstrijd op 9 juni in de Rotterdamse Kuip. Dan staat het WK-kwalificatieduel tegen het altijd lastige Luxemburg op het programma. De vraag is wie er dan als eindverantwoordelijke op de bank zal zitten.