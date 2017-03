Valkyria: Revolution in juni naar Europa

Sega heeft de westerse release date van het nieuwste deel in de Valkyria-reeks aangekondigd. De game komt op 30 juni naar Europa.

Eerder dit jaar kreeg de game al een release in Japan voor PlayStation 4 en PlayStation Vita. Voor de westerse release komt de game ook op Xbox One uit. Hoewel Valkyria: Revolution wel onderdeel is van het Valkyria-universum, staat de game grotendeels los van zijn voorgangers, Valkyria Chronicles genaamd.

Valkyria: Revolution is een actie-RPG met strategische elementen. Tijdens een bloederige oorlog zal je in de game als onderdeel van 'The Circle of Five' vechten tegen de imperialistische onderdrukkers, in een poging je land te heroveren.