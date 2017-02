Schrijvers: "Krul verrewege beste doelman"

Het Nederlands elftal hervat de WK-kwalificatiereeks volgende maand tegen Bulgarije. Wie er dan het doel van Oranje zal verdedigen, is niet duidelijk.

Piet Schrijvers komt in De Telegraaf met een mooie oplossing. "Zorg dat André Onana een Nederlands paspoort krijgt, want dat vind ik op dit moment een uitstekende keeper", zegt de oud-keeper van Ajax met een knipoog. Onana maakte in september zijn debuut namens Kameroen.

Schrijvers zou zelf voor Tim Krul kiezen. "In potentie vind ik hem verreweg de beste doelman. Maar dan baseer ik me puur op zijn tijd bij Newcastle United in de Premier League." Krul verruilde Ajax onlangs voor een huurperiode bij AZ. Hij speelde in oktober 2015 zijn laatste interland.

Na het uitduel met Zweden in september werd Jeroen Zoet door bondscoach Danny Blind gepasseerd, maar Ed de Goey zou toch voor de PSV'er kiezen. "Een keeper die elke week speelt, is het best op niveau." Jan Jongbloed houdt meer van de stijl van Jasper Cillessen. "Hij is completer. Hij keept niet voor niets bij Barcelona."