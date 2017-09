F1: De hoogtepunten in 18 jaar Maleisië

F1: De hoogtepunten in 18 jaar MaleisiŽ Redactie 29-09-2017 00:33 print

Aankomend weekend is de negentiende Grand Prix van Maleisië. Aan het begin van dit seizoen werd bekendgemaakt dat dit de voorlopig laatste Grand Prix in dit land zou zijn. Teruglopende aantallen bezoekers en stijgende kosten en als klap op de vuurpijl het verplaatsen van de race naar een plek rond de dichtbij gelegen Grand Prix van Singapore heeft de organisatoren doen besluiten om het contract dat afliep niet te verlengen.

Vanwege dit afscheid wilde user sasquatch op het FOK!forum niet één specifieke Grand Prix bespreken, maar een aantal hoogtepunten van de afgelopen achttien jaar.

1999 - De eerste Grand Prix

Om te beginnen met de allereerste Grand Prix, verreden op 17 oktober 1999, dat de terugkeer van Michael Schumacher na zijn beenbreuk in de Grand Prix van Groot-Brittannië betekende. Dit was de een-na-laatste race van het kampioenschap en zowel Mika Häkkinen, Eddie Irvine, Heinz-Harald Frentzen als David Coulthard waren nog in de race om het wereldkampioenschap.

Tijdens de kwalificatie was Schumacher weer als vanouds op dreef en bijna een seconde sneller dan zijn Ferrari-teamgenoot Irvine, die naast hem startte, voor de twee McLarens van Häkkinen en Coulthard op de plekken drie en vier.

Tijdens de race was het duidelijk dat Schumacher in dienst van Irvine reed. Al snel nadat hij na de start de leiding had genomen liet hij Irvine passeren om uit te lopen, terwijl hij de rest ophield. Ook na de pitstops, waarbij Irvine weer achter Schumacher terecht kwam, liet hij hem voorbij, zodat Irvine de race kon winnen en nog in de race bleef voor de wereldtitel. Häkkinen werd derde en Frentzen zesde.

Na de race werden de Ferrari's gediskwalificeerd vanwege illegale bargeboards, waardoor Häkkinen effectief kampioen werd. Een beroep van Ferrari tegen de diskwalificatie werd echter gehonoreerd door de FIA, waardoor Irvine het kampioenschap leidde met vier punten voorsprong op Häkkinen. Frentzen was uitgeschakeld. In de laatste race van het seizoen werd Häkkinen alsnog kampioen door de race onbedreigd te winnen voor Schumacher en Irvine.

De Maleisische Grand Prix van 1999 (Bron: YouTube)

2001 - 'Jos was flying'

Twee jaar later werd de Grand Prix aan het begin van het seizoen verreden, in het regenseizoen. Dit zou één van de beste races van Jos Verstappen worden.

De race begon droog, maar zou al snel veranderen in een waterballet. Schumacher, die van pole startte, nam direct de leiding voor Ralf Schumacher en de van de tweede plek gestartte Barrichello. Barrichello probeerde Ralf meteen weer in te halen, maar die gooide, geheel in zijn stijl, hard de deur dicht, waardoor hij Barrichello raakte en terugviel naar de staart van het veld.

Jos Verstappen had een superstart en lag na een paar bochten al zesde, na gestart te zijn van de achttiende plek. Vanaf de derde ronde begon het te regenen, waardoor de Ferrari's van de baan gleden - mede geholpen door de olie van de in de eerste ronde gestrande Panis. De regen werd zo erg dat de safety car in de baan kwam en iedereen de pits inging voor regenbanden of intermediates.

Toen de safety car in ronde tien weer naar binnen ging, was de regen alweer gestopt. De baan was voor een groot deel nat en een klein deel nog droog. De volgorde was Coulthard, Frentzen, Verstappen, Häkkinen, Trulli en Alesi. Barrichello en Schumacher lagen op plek tien en elf. Een ronde later had Verstappen Frentzen ingehaald en was hij op weg naar Coulthard, terwijl beide Ferarri's alweer op zeven en acht lagen.

De Ferrari's baanden zich op de intermediates een weg naar voren en in de vijftiende ronde werd Verstappen ingehaald door Schumacher, die al een paar ronden probeerde om voorbij Verstappen te komen. Een ronde later werd ook Coulthard ingerekend en lag Schumacher opnieuw aan de leiding. In deze zestiende ronde lukte het Barrichello om zowel Verstappen als Coulthard in te halen, waardoor het aan het eind van de zestiende ronde weer een Ferrari 1-2'tje was.

Vanaf ronde twintig werd er weer gewisseld naar slicks, waardoor Verstappen terugviel naar de vijfde plaats, achter Trulli, die nog niet gewisseld had: nadat Trulli naar slicks wisselde lag Verstappen weer vierde. Verstappen kon die plek tot en met de 32ste ronde vasthouden voordat hij werd ingehaald door Ralf Schumacher. Achter hem zaten nog steeds Häkkinen en Frentzen. Een paar ronden later maakte Ralf Schumacher zijn derde stop, waardoor Verstappen weer vierde lag voor Frentzen en Häkkinen.

Häkkinen en Verstappen moesten echter ook nog een derde pitstop maken, waardoor Verstappen terugviel naar de zevende plek en buiten de punten. Tot aan de finish veranderde die posities niet meer. De race werd gewonnen door Michael Schumacher, voor Barrichello en Coulthard. Frentzen werd, doordat hij niet meer naar binnen hoefde voor een derde stop, vierde voor Ralf Schumacher en Häkkinen, met Verstappen op de zevende plaats. Na de race werd Verstappen's prestatie alom gewaardeerd. Michael Schumacher zei zelfs over Verstappen:

"Jos was flying."

De Maleisische Grand Prix van 2001 (Bron: YouTube)

2009 - Voortijdig afgevlagd

In 2009 waren de weergoden de Grand Prix weer eens ongunstig gezind. Dit maal doordat de starttijd twee uur opgeschoven was van 15.00 uur naar 17.00 uur lokale tijd, om de FIA tegemoet te komen. Een nachtrace zoals in Singapore wilden ze niet vanwege de hoge kosten van een lichtinstallatie langs het circuit.

Zowel de vrije trainingen als de kwalificatie werden in droge omstandigheden verreden, waarbij de pole werd opgeeist door Jenson Button in zijn Brawn, voor Jarno Trulli in de Toyota en Sebastian Vettel in de Red Bull, al had die een grid penalty voor een botsing met Robert Kubica tijdens de race ervoor. Hierdoor startte Timo Glock in de Toyota van P3.

De race begon droog en Nico Rosberg in de Williams had een superstart. Van de vierde plek schoot hij naar de leiding, voor Trulli en Alonso in de Renault, die van de tiende plek kwam. Button had een slechte start en viel terug naar de vierde plek. Al snel had Button de zware Alonso te pakken en ging achter Trulli aan. Zowel Rosberg als Trulli maakten vroeg (respectievelijk in de vijftiende en zeventiende ronde) een pitstop, waardoor Button aan de leiding kwam en kon stampen.

Button zelf ging in de negentiende ronde naar binnen en kwam voor Rosberg en Trulli weer de baan op. Räikkönen was in de achttiende ronde binnengekomen voor regenbanden, omdat er regen verwacht werd, maar hij was te vroeg en reed twintig seconden per ronde langzamer dan Button rond. Drie ronden later kwam de regen en ging iedereen opnieuw naar binnen voor de regenbanden. Button bleef aan de leiding, voor Rosberg en Trulli. Glock, die op intermediates op de achtste plek reed, was echter de snelste op de baan, zo'n acht seconden sneller dan de coureurs op full wets.

Button, die zich realiseerde dat de regenbanden de verkeerde keus waren, kwam in de 29ste ronde binnen voor intermediates en kwam achter Glock weer de baan op, die vervolgens naar binnen ging voor nieuwe full wets, omdat zijn intermediates eraan waren. Toen begon het pas echt te regenen en kwam Button een ronde later weer de pits in voor full wets, net zoals eigenlijk iedereen. In de 31ste ronde kwam de safety car de baan op en in de 32ste ronde kwam de rode vlag. Button lag toen op kop voor Glock, Heidfeld (teruggevallen door een spin), Trulli, Barrichello en Lewis Hamilton.

Nu kwam het wachten. Zou de race herstart worden of zou dit het einde betekenen en zou de uitslag van ronde 31 (één ronde voor de rode vlag) genomen worden? Na een tijdje wachten kwam het hoge woord eruit, mede vanwege de invallende duisternis: de race werd gestaakt. Button won, voor Heidfeld en Glock. Brawn werd hiermee de eerste constructeur sinds Alfa Romeo in 1950 die zijn eerste twee races in de Formule 1 won. Doordat de race op minder dan 75% van de volledige afstand werd afgevlagd, werden halve punten toegekend, voor de vijfde keer in de geschiedenis en voor het eerst sinds 1991.

De Maleisische Grand Prix van 2009 (Bron: YouTube)

Opmerkelijk is nog te noemen dat tijdens het wachten op het hervatten van de race Kimi Räikkönen zijn overalls uitgedaan heeft en rustig een ijsje ging eten (Bron: YouTube)

2012 - Underdogs komen bovendrijven

Net zoals de twee eerder besproken races, was de race in 2012 ook een regenrace. Maar nu viel de regen al bij de start. Voordat de Grand Prix begon was er al een controverse, vanwege de F-Duct van Mercedes op de voor- en achtervleugels. De FIA verklaarde echter na protesten van onder andere Red Bull en Lotus dat het systeem legaal was.

In de kwalificatie waren de McLarens van Hamilton en Button het snelst, voor de Mercedes van Michael Schumacher, zijn hoogste kwalificatiepositie sinds zijn comeback. Webber in de Ferrari en Räikkönen in de Lotus waren vierde en vijfde met exact dezelfde tijd. Omdat Webber deze tijde eerder gereden had, mocht hij voor Räikkönen starten. Doordat Räikkönen nog een grid penalty had startte Vettel van de vijfde plek.

Tien minuten voor de start begon het te regenen en iedereen behalve de HRT's startte op intermediates: de HRT's startten op full wets. Bij de start nam Hamilton de leiding voor Button en Grosjean, die van plek zeven kwam. Toen Schumacher hem wilde inhalen raakten ze elkaar en spinden, maar ze konden hun weg wel vervolgen. Sergio Perez, gestart vanaf de negende plek in de Sauber, kwam meteen na de eerste ronde binnen voor full wets, een move die bepalend zou zijn voor zijn race, want nadat bijna iedereen binnen was gekomen voor de full wets in ronde vijf lag hij derde achter Hamilton en Button. Een ronde later kwam de safety car naar buiten en in ronde negen werd de race stilgelegd.

Ruim een uur na de oorspronkelijke start werd de race weer gestart achter de safety car toen de regen minder werd. Omdat iedereen op full wets moest starten was het de vraag wie het eerst naar binnen ging voor intermediates. Button dus, die tegelijkertijd met de safety car naar binnen ging voor inters, een ronde later gevolgd door Hamilton, Alonso en Webber. Alonso wist hierbij voorbij Hamilton de pits uit te komen, die een ronde later naar binnen ging en achter Perez de baan opkwam, maar hem snel kon inhalen.

Vanaf dat moment was het een wedstrijd tussen deze twee om de overwinning. Alonso liep in het begin uit, tot ca 7,5 seconde halverwege de race in ronde 28, maar vanaf dat moment kwam Perez weer dichterbij, tot op anderhalve seconde, voordat Alonso in ronde veertig weer naar binnen ging. Een ronde later gevolgd door Perez, die bij de volgende doorkomst echter weer zeven seconden achter lag.

Het sprookje leek over, alleen had niemand dat aan Perez verteld. Ronde na ronde kwam hij weer dichterbij, totdat hij in de 49ste ronde op slechts een halve seconde lag en het slechts een kwestie van tijd was voordat hij Alonso voorbij zou gaan. Het team waarschuwde hem nog om voorzichtig te zijn, maar toen was het al te laat. In bocht 14, bij het opkomen van het achterste rechte stuk, gleed hij van de baan en toen hij weer op de baan kwam lag hij vijf seconden achter Alonso.

Perez kwam nog wel terug tot op twee seconden aan de finish, als tweede achter Alonso. Lewis Hamilton werd derde op veertien seconden. Alonso nam door deze overwinning de leiding in de stand om de wereldtitel in een aan het begin van het seizoen niet-competitieve Ferrari, voor Hamilton, Vettel (die deze race elfde werd) en Perez. De regen zorgde ervoor dat het veld wat gelijkwaardiger werd.

De hoogtepunten van de Maleisische Grand Prix van 2012 (Bron: YouTube)

2013 - Multi21

Deze 15de Grand Prix van Maleisië staat vooral bekend als de race om de teamorders, zowel bij Red Bull (die genegeerd werden) en Mercedes (die gehonoreerd werden).

Tijdens de kwalificatie regende het zoals gewoonlijk in Maleisië. Hoewel het in Q1 droog was, begon het aan het eind van Q2 te regenen. Aan het eind van Q3 begon de baan weer op te drogen en werden steeds snellere tijden gereden. Vettel had het in de Red Bull het beste voor elkaar en pakte de pole, voor Massa en Alonso in de Ferrari. Hamilton volgde in de Mercedes voor Webber in de andere Red Bull en Rosberg in de Mercedes.

Voor de race had het ook geregend en iedereen ging van start op intermediates op een baan die steeds meer opdroogde. Vettel leidde vanaf de start voor Alonso en Webber, die voorbij Hamilton en Massa kwam. Alonso raakte Vettel bij de start, waardoor zijn voorvleugel beschadigde en in de tweede ronde helemaal afbrak, waardoor hij in het gravel eindigde.

Vettel stopte in ronde vijf voor slicks, maar dat bleek een ronde te vroeg en hij viel terug. Webber stopte een ronde later, bleef voor Vettel en kwam aan de leiding van de race in ronde negen, nadat iedereen gewisseld was naar slicks. Vettel achterhaalde Webber in ronde 29 en vroeg vanaf dat moment aan het team om hem voorbij Webber te laten.

"Mark is too slow, get him out of the way."

Het team wilde hier niets van weten en vertelde Webber om rustig aan te doen en zijn banden te sparen. Vettel zou hetzelfde doen, middels het inmiddels beroemde 'Multi21'-commando. Alleen hield Vettel zich hier niet aan en probeerde hij een aantal keer Webber in te halen. Christian Horner probeerde hem nog in te tomen:

"This is silly, Seb!"

Het hielp allemaal niets en in de 46ste ronde lukte het Vettel om eindelijk Webber te passeren. Hij dook aan de binnenkant van Webber in bocht één, alleen lukte het Webber om aan de buitenkant te blijven en Vettel voor te blijven in bocht twee. Hierdoor miste hij echter wat snelheid bij het uitkomen van bocht twee en naast elkaar kwamen beide Red Bulls door de volgende bochten, totdat Vettel er eindelijk voor kwam en afstand kon nemen om onbedreigd naar de finish te rijden. Een overwinning die gestolen was en deed terugdenken aan de gestolen overwinning van Didier Pironi op Gilles Villeneuve in 1982. De toch al broze relatie tussen Vettel en Webber was hiermee voorgoed verpest.

Achter dit duo streden Hamilton en Rosberg om de derde plaats in een gevecht dat eigenlijk gewonnen had moeten worden door Rosberg, aldus Lewis. Maar ook hier kwamen teamorders aan te pas, toen Ross Brawn Rosberg de instructie gaf om achter Lewis te blijven en brandstof te sparen. Rosberg gaf toe maar liet het team nog wel bij het inrijden van de pits weten het niet te moeten vergeten:

"Remember this one."

Vettel, Webber en Multi21 tijdens de Maleisische Grand Prix van 2013 (Bron: YouTube)

Een paar andere gedenkwaardige momenten waren nog de race in 2003, waar Alonso zijn eerste pole (als jongste ooit) en Räikkönen zijn eerste overwinning pakte, of de race in 2002, waar Michael Schumacher en Juan Pablo Montoya al in de eerste bocht met elkaar crashten en Ralf Schumacher de race kon winnen. Montoya kreeg hiervoor, volstrekt onterecht, een drive through penalty en Schumacher eindigde alsnog naast zijn broer op het podium.

Het incident tussen Montoya en Schumacher in 2002 (Bron: YouTube)