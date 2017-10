Dragon Ball Xenoverse 2 - Switch Pheno 09-10-2017 07:45 print

Dragon Ball Xenoverse 2 is al een jaartje oud, maar mocht je het als Switch-eigenaar nog niet gespeeld hebben dan komt er nu je kans. Bandai Namco brengt de fighting-game namelijk uit op Switch. Even de Kamehameha oefenen, want we gaan weer naar Conton City.

Vorig jaar hebben we Dragon Ball Xenoverse 2 al uitgebreid besproken, dus laten we nu vooral kijken hoe de ervaring op Switch is. Grafisch is de game goed overgekomen, de kleuren laten de anime van het scherm spatten. Toch zijn er wat concessies gedaan. Je merkt bij je eerste bezoek in Conton City al dat er op de anti-aliasing is bezuinigd. Je moet in begin op zoek naar personages in de stad en als je ze nadert zie je overduidelijk dat ze niet scherper gaan afsteken tegen de omgeving. Ook in het lijnenwerk van bepaalde pakken, zoals die van Vegita, zie je geen scherpe lijnen, de jury van Ink Master zou ontevreden zijn.

Docked speel je het spel in 900p, heb je de Switch zelf in de hand dan springt de resolutie naar 720p. Geen probleem, op zo'n kleiner scherm is Full HD niet heel relevant. De grootste concessie moet wel de framerate zijn. Gevechten zijn minder vloeiend dan op de PlayStation 4-versie die ik vorig jaar heb gespeeld. De reden is eenvoudig, de Switch-versie draait met 30 frames per seconde, terwijl de PlayStation 4 er 60 per seconde uitgooit. In Conton City wil de Switch-versie zelfs nog wel eens wat moeite hebben en dan mag je iets minder frames dan 30 verwachten. Het gebeurt niet al te vaak, maar ik benoem het toch. Raar is dan weer dat de makers wel gekozen hebben voor 60fps wanneer je een-tegen-een speelt tegen andere spelers. Misschien dat wanneer er meerdere personages in beeld zijn zoals in de verhaalmodus het een probleem wordt om die framerate te behouden.

Een voordeel ten opzichte van de PlayStation 4-versie is de laadtijd. Terwijl je vorig jaar je afvroeg wat je console toch allemaal aan het inladen was is de Switch-versie van Dragon Ball Xenoverse 2 in tien seconden klaar wanneer je van een gevecht naar Conton City gaat. En natuurlijk is er een optie in het menu aan te zetten om met beweging-sensoren van de Joycons te spelen. In Dragon Ball Xenoverse 2 op Switch mag je nu bijvoorbeeld de Kamehameha van Goku naspelen door de beweging na te doen. Leuk voor even om te zien dat het kan, maar in de praktijk reageer je veel sneller door een toetsencombinatie. En zeker in gevechten kies je voor de snelste optie, niet de meest gimmicky. Maar als je een gameparty houdt en als regel instelt dat iedereen dit moet gebruiken is het vast nog leuk ook.

Iets wat ik mis bij deze versie is een echte reden om het spel nogmaals te kopen. We zijn een jaar verder en ik had toch eigenlijk wel verwacht dat de Switch-eigenaren een gebundelde bonus zouden krijgen in de vorm van bijvoorbeeld alle betaalde DLC van de eerste seizoen-pas. Bandai Namco heeft korte tijd terug aangekondigd nog meer content toe te gaan voegen, dus het zou een mooi gebaar zijn geweest als ze na een jaar tijd de eerste golf van DLC-content er bij hadden geleverd. Wat ik ook niet snap is dat ik zoals eerder weer in kan loggen op de Dragon Ball Xenoverse 2-servers, maar er is geen enkele mogelijkheid mijn eerder gemaakte en gelevelde personages op de PlayStation 4-versie naar de Switch-versie te trekken. Als ze dat op de een of andere manier hadden kunnen koppelen zou dat erg handig zijn geweest, nu moet iedereen weer opnieuw beginnen.

De meerwaarde die er voor oud-gedienden is, is het feit dat je nu iemand kunt uitdagen door hem een van de twee Joycons in de handen te duwen. De boss-fights die verschijnen in de stad zijn met zes spelers te spelen, maar dan moet iedereen wel een Switch bij zich hebben. Dat heb ik dus niet kunnen uitproberen, maar de uitgever heeft in ieder geval wat opties gegeven om onderweg samen te spelen. Nog een extraatje: de originele Xenoverse is nooit op een Nintendo-console verschenen, dus het is zeker wel tof dat de verhaalmodus van die game in de Switch-versie verborgen is. Je moet het wel vrijspelen, maar dat is een kleine moeite.

De vertaling va Dragon Ball Xenoverse 2 naar Switch is op zich goed gegaan. Er zijn wat beperkingen ingeslopen, waarvan het gebrek aan anti-alias en de gehalveerde framerate de meest opmerkelijke downgrades zijn. Daarentegen is de laadtijd erg verbeterd en kun je lol hebben met de motion-controls. Voor nieuwkomers is het spel nog steeds even aantrekkelijk als vorig jaar, en zou ik zeggen "doen". Voor gamers die het spel al hebben op een andere console is er weinig toegevoegd om het echt aantrekkelijk te maken er nog eens geld in te steken. Er is geen DLC al toegevoegd, er is geen mogelijkheid personages te importeren van andere consoles. Dat je tegen elkaar kunt spelen met een Switch onderweg is leuk, maar hoe vaak komt het voor. Dan blijft alleen de verhaalmodus van de eerste Xenoverse over als bonus. Zou het mij over de streep trekken? Nee, niet echt.