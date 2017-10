Oekraïne heeft flink last van cyberaanvallen. Onder meer grote vervoersbedrijven zoals de metro van de hoofdstad Kiev en de luchthaven van de zuidelijke havenplaats Odessa ondervinden hinder.

De organisatie CERT, die namens de overheid de grote computersystemen in het land in de gaten houdt, sloeg dinsdagmiddag alarm. Met name eigenaren van telecommunicatiesystemen en transportbedrijven werd verzocht alert te zijn op aanvallen. Maar ook particulieren werden gewaarschuwd.

Op de luchthaven van Odessa werden na de cyberaanval extra veiligheidsmaatregelen getroffen. De metro in Kiev had na een aanval problemen met zijn betaalsysteem. De vervoerder laat wel de metro gewoon rijden.

Volgens de CERT wordt bij de aanvallen gebruikgemaakt van kwaadaardige software die badrabbit wordt genoemd.



Oekraïne geplaagd door cyberaanvallen (Foto: ANP)